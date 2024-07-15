Германия тайно передала Украине большую партию помощи, в которую вошла бронетехника: подробности

Германия начала тайно передавать Украине военную помощь, включая тяжелую бронетехнику. Так, в течение конца июня и начале июля страна поставила в Киев еще один крупный военный пакет.

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О чем сообщает Merkur. Среди поставленного оборудования было 39 танков, изготовленных немецкой оборонной промышленностью и Бундесвером.

На минувшей неделе Украина получила от Германии десять боевых танков Leopard 1A5 и двадцать боевых машин пехоты Marder. В общей сложности количество поставленных в Украину боевых машин Marder для ведения войны достигло 120, а отремонтированных танков Leopard 1 – 50 единиц.

Также арсенал украинской армии пополнился новыми видами техники от Германии, включая два мостоукладочных танка Biber, два инженерных танка Dachs, два эвакуационных танка, а также четыре танка для разминирования Wisent 1. Кроме этого, была поставлена еще одна система ПВО IRIS-T SLM (теперь уже четыре) и еще одну систему ПВО IRIS-T SLS (теперь уже две), предназначенных для защиты критических объектов инфраструктуры и городов от российских воздушных атак.

В этот список также добавились три реактивных системы залпового огня HIMARS. Хотя у Бундесвера нет в вооружении HIMARS, он ранее передал Украине четыре технически похожих реактивных системы залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, этим летом Украина рассчитывает получить шесть истребителей F-16 от стран-партнеров и до 20 самолетов до конца года. Партнеры обеспокоены тем, что в Украине недостаточно взлетно-посадочных полос, а имеющиеся уязвимы для атак России, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что министр обороны Борис Писториус обратился к министру финансов Кристиану Линднеру с просьбой о дополнительном финансировании для Украины. Приблизительно 7 миллиардов евро, выделенных в поддержку Киева в нынешнем федеральном бюджете Германии, уже преимущественно потрачены или зарезервированы по контрактам.

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