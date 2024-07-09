Писториус пригласил дополнительное финансирование в помощь Украине: стали известны подробности

Приблизительно 7 миллиардов евро, выделенных в поддержку Киева в нынешнем федеральном бюджете Германии, уже преимущественно потрачены или зарезервированы по контрактам. На новые поставки во второй половине 2024 года осталось немногим менее 200 миллионов евро.

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В этой связи министр обороны Борис Писториус обратился к министру финансов Кристиану Линднеру с просьбой о дополнительном финансировании. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что Писториус уже неофициально уведомил Линднера о необходимости увеличения пакета помощи Украине в вооружениях еще на 4 миллиарда евро во второй половине 2024 года. Поддержка планируется через штаб Украины под руководством генерал-майора Кристиана Фрейдинга, эксперты которого отмечают важность постоянной помощи вооружениями до конца 2024 года.

Эти средства Писториус хочет использовать для доставки в Украину большего количества боеприпасов, срочно необходимых запасных частей и, возможно, дополнительных танков Leopard 1A. Однако министр финансов Линднер призвал федеральное правительство экономить деньги, и дополнительные расходы в размере 4 миллиарда евро для Украины могут вызвать беспокойство. Несмотря на это, в оборонном ведомстве считают снабжение боеприпасами и запасными частями необходимыми для обеспечения способности Украины продолжать оборону от России.

По информации Spiegel, спор о дополнительном финансировании приходится на неподходящее время для федерального правительства. На саммите НАТО в Вашингтоне Берлин хочет продемонстрировать свою устойчивую поддержку Украины. Писториус неоднократно подчеркивал, что Германия является вторым по величине поставщиком вооружений для Украины после США. Однако без дополнительных средств поставки из Германии могут завершиться уже осенью.

Напомним, в понедельник, 8 июля, Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошел третий ЗРК Patriot, о котором ранее заявляли в Берлине. В пакет также вошли морские катера, дроны, снаряды и другое вооружение.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot из Германии. Украинский экипаж, работающий с системой, за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку на территории ФРГ.

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