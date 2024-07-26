Герой Украины заявил, что мобилизационный возраст следует снизить до 22 лет: в сети разгорелись споры. Видео

В подразделениях армии наблюдается нехватка личного состава. Герой Украины и офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин выразил мнение, что мобилизовать обучающихся не стоит, но мобилизацию с 22 лет можно рассматривать как целесообразный шаг. В сети из-за этого разгорелись споры.

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Такое заявление Литвин сделал в эфире КИЕВ24. По его словам, когда он впервые вернулся из зоны боевых действий, думал, что будут мобилизовать всех с 18 лет.

"Когда я первый раз вернулся из зоны боевых действий, я думал, что мобилизуют всех с 18 лет. Так, кто учится и получает образование, их мобилизовать не нужно. Но я думаю, что в 22 года уже можно мобилизовать. Потому что в моем подразделении были военнослужащие 19 лет и 50 лет. Они выполняли эффективно задачи. Но это были добровольцы", – сказал военный.

Литвин отметил необходимость снижения мобилизационного возраста из-за отсутствия личного состава в армии.

Его слова вызвали оживленные обсуждения в сети. Некоторые поддерживают эту идею, считая, что снижение возрастного порога поможет решить проблему нехватки военнослужащих. Другие же выступают против, отмечая важность завершения обучения молодыми людьми.

Напомним, Украина ведет переговоры с Молдовой о возвращении домой украинцев 18-60 лет, незаконно сбежавших за границу. В первую очередь, речь идет о тех, кому Кишинев отказал в предоставлении убежища, но эти лица так и не вернулись в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ ликвидировала еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В разных регионах государства задержано более 10 организаторов соглашений, среди них – должностных лиц ТЦК и военно-врачебных комиссий.

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