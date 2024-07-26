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Герой Украины заявил, что мобилизационный возраст следует снизить до 22 лет: в сети разгорелись споры. Видео

Олег Тимченко
War
2 минуты
1,3 т.
Герой Украины заявил, что мобилизационный возраст следует снизить до 22 лет: в сети разгорелись споры. Видео

В подразделениях армии наблюдается нехватка личного состава. Герой Украины и офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин выразил мнение, что мобилизовать обучающихся не стоит, но мобилизацию с 22 лет можно рассматривать как целесообразный шаг. В сети из-за этого разгорелись споры.

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Такое заявление Литвин сделал в эфире КИЕВ24. По его словам, когда он впервые вернулся из зоны боевых действий, думал, что будут мобилизовать всех с 18 лет.

"Когда я первый раз вернулся из зоны боевых действий, я думал, что мобилизуют всех с 18 лет. Так, кто учится и получает образование, их мобилизовать не нужно. Но я думаю, что в 22 года уже можно мобилизовать. Потому что в моем подразделении были военнослужащие 19 лет и 50 лет. Они выполняли эффективно задачи. Но это были добровольцы", – сказал военный.

Литвин отметил необходимость снижения мобилизационного возраста из-за отсутствия личного состава в армии.

Его слова вызвали оживленные обсуждения в сети. Некоторые поддерживают эту идею, считая, что снижение возрастного порога поможет решить проблему нехватки военнослужащих. Другие же выступают против, отмечая важность завершения обучения молодыми людьми.

Герой Украины заявил, что мобилизационный возраст следует снизить до 22 лет: в сети разгорелись споры. Видео
Герой Украины заявил, что мобилизационный возраст следует снизить до 22 лет: в сети разгорелись споры. Видео
Герой Украины заявил, что мобилизационный возраст следует снизить до 22 лет: в сети разгорелись споры. Видео

Напомним, Украина ведет переговоры с Молдовой о возвращении домой украинцев 18-60 лет, незаконно сбежавших за границу. В первую очередь, речь идет о тех, кому Кишинев отказал в предоставлении убежища, но эти лица так и не вернулись в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ ликвидировала еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В разных регионах государства задержано более 10 организаторов соглашений, среди них – должностных лиц ТЦК и военно-врачебных комиссий.

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