Глава МИД Чехии: поставка Украине снарядов происходит по плану, ситуация с ПВО сложнее

В Чехии заверили, что выполняют все свои обещания в рамках инициативы по передаче Силам обороны Украины боеприпасов. Поставки снарядов украинским военнослужащим на поле боя происходят в соответствии с контрактами.

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Об этом сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. С таким заявлением он выступил на неформальной встрече глав МИД стран Европейского Союза в Брюсселе в четверг, 29 августа, передают Ceske Noviny.

Липавский подчеркнул, что поставки украинской армии артиллерийских снарядов, закупленных союзниками в рамках чешской инициативы, "проходят по установленному плану". В то же время министр отметил, что ситуация с передачей Украине систем ПВО остается сложной, потому что их мало.

"С боеприпасами обещание выполняется. Речь идет больше об усилиях по обеспечению противовоздушной обороны. Ситуация сложная, потому что систем противовоздушной обороны мало, и каждый защищает их, потому что нужно иметь возможность защищать и свое собственное воздушное пространство", – заявил глава МИД Чехии.

Ранее страна объявила, что благодаря инициативе по обеспечению ВСУ боеприпасами Украина получит 100 тысяч снарядов в течение июля-августа. До конца года в Украину может быть доставлено всего 500 тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов.

Напомним, что в феврале 2024 года Чехия подала предложение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах, которые не являются членами Европейского Союза. Прага выступила посредником и объединила разные государства с поставщиками военной техники со всего мира.

План предусматривал доставку первых партий боеприпасов уже в мае, но реализация столкнулась с трудностями. Первая партия снарядов чешской инициативы поступила в Украину только в июле. Часть из них уже на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, Чехия запускает второй проект по закупке боеприпасов для Украины. В нем примут участие пять оружейных компаний, а рабочее название проекта "Инициатива-2025".

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