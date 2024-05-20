Глава МИД Латвии пробежала 21 километр в Рижском марафоне, чтобы собрать деньги для ВСУ. Фото

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже пробежала первый в своей жизни полумарафон на 21 километр. Такой вызов дипломат приняла с целью сбора средств для Вооруженных сил Украины.

В результате удалось собрать более 12 тысяч евро. Об этом Байба Браже сообщила на своей странице в соцсети Х.

Глава МИД бежала под номером 815, который символизировал количество дней, в течение которых Украина противостоит российской вооруженной агрессии. Также она отметила, что собранные деньги будут использованы для приобретения дронов.

"Спасибо всем сторонникам! Мы собрали почти 10 тысяч евро. Давайте сделаем еще немного! Полумарафон был тяжелым, но я рада оказаться в числе 34 тысяч участников и финишеров. Я сделала это! Спасибо организаторам и тренерской команде, особенно тренеру Илоне Мареле", – написала глава МИД.

На платформе по сбору средств для ВСУ говорится, что обычный FPV-дрон может стоить до 1 тысячи евро, но его возможности по защите чрезвычайно велики. Такой дрон может уничтожить технику противника стоимостью в миллионы долларов.

"Увеличение количества дронов на линии фронта делает боевые действия против российских оккупантов более технологичными, а значит, усиливает защиту отважных украинских солдат", – говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина имеет полное право наносить удары по территории государства-агрессора России. При этом некоторые из западных партнеров не против того, чтобы украинские воины делали это с помощью западных вооружений.