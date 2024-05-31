Глава МИД Литвы заявил, что Украина может бить по военным целям в Беларуси, но есть условие

Украина может наносить удары по военным целям на территории Беларуси, если Россия их туда переместит и будет использовать для войны в нашей стране. Ведь при таком условии СБ становится соучастником российской агрессии.

Об этом косвенно сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, отвечая на вопросы журналистов перед началом саммита глав иностранных ведомств стран НАТО в Праге. Его цитирует белорусская служба Радио Свобода.

Габриелюс Ландсбергис спросил, имеет ли Украина право наносить удары по Беларуси. Он не ответил прямо, но намекнул на необходимость такого шага.

"Украина должна обладать способностью защищаться. Если Россия, опасаясь, что цели могут быть обстреляны в РФ, может переместить их куда-то в другое место, то я считаю, что выбор (Украиной – Ред.) целей тоже нужно перенести", – прозрачно намекнул литовский. министр.

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко пояснил, что Украина имеет полное право наносить удары по территории Беларуси. Об этом он заявил в комментарии LIGA.net.

По его словам, с точки зрения международного права, Беларусь является соучастником российской агрессии против Украины, если ее территория используется для осуществления этой агрессии. А это значит, что сама Беларусь может рассматриваться как театр войны или театр военных действий.

"Это также означает, что Украина, совершая свое право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН, может вести защитные боевые действия на территории Беларуси как соучастника преступления агрессии", – сказал Мережко.

Напомним, в Беларуси проходят совместные со страной-агрессором Россией учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. За происходящим в соседней стране пристально следит украинская разведка. Отмечается, что угрозы со стороны РБ пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Литвы Гитанас Науседа обратил внимание, что к инициативе Чехии по закупке снарядов для ВСУ присоединились 18 стран, но только четыре из них придерживаются своих заявлений. Науседа заверил, что поднимет этот вопрос на международном Саммите мира в Швейцарии.