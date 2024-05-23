Глава НПУ Выговский: полицейские не вручают повесток в ТЦК

Полицейские вместе с представителями ТЦК принимают участие в оповещении военнообязанных и проверяют у них документы. В то же время они не вручают повесток с требованием явиться в военкомат.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "Интерфакс-Украина". В частности, комментируя полномочия полицейских в соответствии с новым законом о мобилизации, он сказал, что полиция как выполняла свои обязанности по ч. 3 ст. 38 закона "О воинской обязанности и военной службе", так и выполняет.

В этой статье говорится о доставке в ТЦК и СП военнообязанных по обращению самого ТЦК.

"Что касается полномочий, которых раньше не было в полиции – участие в осуществлении мер по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП", – сказал Виговский.

Он добавил, что "полицейские напрямую не вручают повесток в ТЦК и СП", поскольку это не предусмотрено законом.

А говоря о полномочиях работников Нацполиции по проверке документов, Выговский сказал: "Проверка военно-учетных документов направлена на соблюдение военнообязанных законодательств об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

По словам руководителя НПУ, полицейские имеют право проверять документы у всех мужчин 18-60 лет, независимо от оснований, определенных законом "О Национальной полиции".

В этом случае они действуют по обращениям ТЦК и СП (ч. 3 ст. 38 закона "О воинской обязанности и военной службе").

"В этих обращениях содержится информация о лице, в частности это Ф.И.О., дата рождения, адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства, а в случае наличия указывается также информация о месте работы, номерах мобильных телефонов и т.д.", – сказал Выговский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно постановлению Кабмина от 16 мая 2024 года, вручать повестки в Украине будут круглосуточно и в любом месте. Мужчины призывного возраста могут получить их по месту жительства, обучения, работы, на блокпостах или пунктах пропуска на границе.

– К процессу вручения повесток, в частности, подключат глав ОСМД. Они могут пивлекаться в группы оповещения военнообязанных.

– Руководители частных предприятий должны будут уведомлять работников о требовании явиться в ТЦК по почте, если те работают дистанционно, находятся в отпуске или в командировке. Работодатель должен направить вызов рекомендованным почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью и описанием вложения.

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