Повестки будут вручать круглосуточно и в любых местах: что нужно знать
Вручать повестки в Украине будут круглосуточно и в любых местах. Мужчины 18-60 лет могут получить их по месту жительства, учебы, работы, на блокпостах или пунктах пропуска на границе.
Такие правила были утверждены постановлением Кабмина №560 от 16 мая 2024 года. Детальнее о процессе вручения повесток по новым нормам читайте в материале OBOZ.UA.
Где в Украине могут вручить повестку
Согласно вышеуказанному постановлению правительства, вручение повесток резервистам и военнообязанным в Украине будет осуществляться круглосуточно и в любом месте.
В частности, повестку могут вручить:
– по адресу места жительства,
– по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства,
– по адресу работы,
– по адресу обучения,
– в общественных местах,
– в общественных домах и сооружениях,
– в местах массового скопления людей,
– в ТЦК и СП,
– на блокпостах,
– в пунктах пропуска через государственную границу.
По месту работы или обучения повестку могут вручать:
– представители предприятия (учреждения, организации);
– представители учебного заведения;
– представители ТЦК;
– группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций, предприятия (учреждения, организации), ТЦК и полицейские.
В общественных местах, местах массового скопления людей, на блокпостах, пунктах пропуска через границу повестки могут вручать:
– представители ТЦК;
– группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских администраций, ТЦК и полицейские.
В ТЦК и СП резервистам и военнообязанным повестка вручается военнослужащими или работниками таких центров.
Какие есть виды повесток
В настоящее время в Украине различают четыре основных вида повесток:
– для уточнения данных;
– на прохождение военно-врачебной комиссии;
– для призыва на срочную военную службу;
– мобилизационное распоряжение, которое вручается после прохождения ВВК.
Как писал OBOZ.UA, правительство утвердило порядок призыва, согласно которому отправленная по почте повестка будет считаться врученной в случае проставления в почтовом сообщении отметки об отсутствии адресата, а также в случае отказа от получения такой отправки.
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