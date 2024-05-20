Повестки будут вручать круглосуточно и в любых местах: что нужно знать

Вручать повестки в Украине будут круглосуточно и в любых местах. Мужчины 18-60 лет могут получить их по месту жительства, учебы, работы, на блокпостах или пунктах пропуска на границе.

Такие правила были утверждены постановлением Кабмина №560 от 16 мая 2024 года. Детальнее о процессе вручения повесток по новым нормам читайте в материале OBOZ.UA.

Где в Украине могут вручить повестку

Согласно вышеуказанному постановлению правительства, вручение повесток резервистам и военнообязанным в Украине будет осуществляться круглосуточно и в любом месте.

В частности, повестку могут вручить:

– по адресу места жительства,

– по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства,

– по адресу работы,

– по адресу обучения,

– в общественных местах,

– в общественных домах и сооружениях,

– в местах массового скопления людей,

– в ТЦК и СП,

– на блокпостах,

– в пунктах пропуска через государственную границу.

По месту работы или обучения повестку могут вручать:

– представители предприятия (учреждения, организации);

– представители учебного заведения;

– представители ТЦК;

– группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций, предприятия (учреждения, организации), ТЦК и полицейские.

В общественных местах, местах массового скопления людей, на блокпостах, пунктах пропуска через границу повестки могут вручать:

– представители ТЦК;

– группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских администраций, ТЦК и полицейские.

В ТЦК и СП резервистам и военнообязанным повестка вручается военнослужащими или работниками таких центров.

Какие есть виды повесток

В настоящее время в Украине различают четыре основных вида повесток:

– для уточнения данных;

– на прохождение военно-врачебной комиссии;

– для призыва на срочную военную службу;

– мобилизационное распоряжение, которое вручается после прохождения ВВК.

Как писал OBOZ.UA, правительство утвердило порядок призыва, согласно которому отправленная по почте повестка будет считаться врученной в случае проставления в почтовом сообщении отметки об отсутствии адресата, а также в случае отказа от получения такой отправки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!