Глава Пентагона: ракеты ATACMS – не магическое средство, их нужно интегрировать с другими системами

Дальнобойные ракеты ATACMS, которые Соединенные Штаты Америки предоставляют Силам обороны Украины, сами по себе не являются "магическим средством", чтобы совершить дальнобойный точный удар по цели. Их нужно интегрировать с другими системами вооружений для эффективного использования.

Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин после заседания Контактной группы по обороны Украины в формате "Рамштайн" в пятницу, 26 апреля. Трансляция брифинга главы Пентагона опубликовали на странице американского оборонного ведомства в соцсети Х.

"Они (ракеты ATACMS. – Ред.) не чудодейственное средство, они не решают проблему. Их надо интегрировать с другими вещами, например, Storm Shadow. Но они дают возможность наносить дальние удары – и это важно", – сказал министр обороны Штатов.

Он добавил, что относительно того, где и как использовать эти ракетные системы и как их интегрировать с другим вооружением будут решать только украинские военные.

Ранее заместитель Остина Уильям Лаплант сказал, что новейшие ракеты, полученные Украиной, не оправдали себя в условиях нашей войны. Вероятно, речь идет о малогабаритных высокоточных боеприпасах GLSDB.

Он отметил, что причин неудачи с использованием этих боеприпасов было три: работа систем РЭБ, грязь и использование с земли, и особенности, связанные с тактикой применения.

Как сообщал OBOZ.UA, Вашингтон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по военным целям российских оккупационных войск в Крыму. Силы обороны Украины уже использовали это вооружение два раза, один из которых – удар по аэродрому в Джанкое.

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