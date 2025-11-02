Главарь 'ДНР' Пушилин похвастался кадрами из Покровска: немецкий журналист разоблачил ложь. Видео

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин показал видео, якобы сделанное в украинском, уже окруженном Покровске. Коллаборационист и предатель рассказал о "тяжелой ситуации", несмотря на которую российские оккупанты якобы "продвигаются вперед" и тому подобное.

В свою очередь журналист немецкого издания Bild, известный военный аналитик Юлиан Рёпке геолоцировал видео Пушилина. Выяснилось, что главарь боевиков "ДНР" на самом деле находится в Очеретино, что в 32 километрах от Покровска.

"Россия объявляет о почти полной оккупации Покровска; Путин даже приглашает туда журналистов. Как доказательство, назначенный Путиным главарь "ДНР" делает сообщение якобы "из Покровска". Но есть маленький недостаток: видео было снято в 32 км к востоку от города", – отмечает немец.

Как отвечают журналисту в комментариях, возможно, Пушилин "просто испугался того, что может встретить в Покровске" главу Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова.

Также Рёпке утверждает, что Силы обороны Украины зачистили Родинское (по его информации, российские захватчики активно бомбят позиции в поселке, которые еще 26 октября были под их контролем).

Где это

Родинское - северный фланг Покровско-Мирноградской агломерации и главная дорога к Мирнограду. Потеря контроля над поселком как минимум усложняет российской группировке провести окружение Покровска с севера.

В проекте DeepState подтверждают продолжение инфильтрации российских войск в город с южной стороны; также проект фиксирует расширение серой зоны. Но речь идет лишь о диверсионно-разведывательной деятельности, а не полноценном контроле, не говоря уже об окружении города.

Что предшествовало

Также в DeepState подтверждают успех операции спецназовцев ГУР во главе с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

"В район Покровска приехало высшее военное руководство, которое взяло ситуацию под свой контроль. Сейчас мы видим решение задействовать различные спецподразделения, чтобы зачистить врага в городе, который накопил не одну сотню пехоты. Однако пока нет никаких решений по блокированию просачивания врага на юге города", – отмечает DeepState.

Также Седьмой корпус Десантно-штурмовых войск подтверждают успешное десантирование Сил обороны в Покровске. Украинская сторона увеличивает количество штурмовых групп в городе, "применяя различные способы перемещения личного состава". Параллельно военные прорабатывают меры по "блокированию вражеской логистики и ее дальнейшего перерезания".

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подтвердил работу бойцов ГУР МО Украины в Покровске. По его словам, наши бойцы в Покровско-Мирноградской агломерации продолжают сдерживать многотысячную группировку российских захватчиков. Со своей стороны враг не прекращает попыток инфильтрации в жилую застройку и пытается перерезать логистику наших военных.

