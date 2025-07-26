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Главкому Сырскому – 60 лет: чем он отличился во время войны с Россией

Ольга Ганюкова
War
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Главкому Сырскому – 60 лет: чем он отличился во время войны с Россией

26 июля главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому исполняется 60 лет. Он – одна из самых влиятельных фигур в высшем военном командовании страны.

От обороны Киева до ожесточенных боев за Бахмут – его решения непосредственно влияли на ход полномасштабной войны. К юбилею главнокомандующего OBOZ.UA вспоминает основные вехи его военной карьеры, а также роль в ключевых событиях.

Харьковский школьник, выпускник советского училища, офицер ВСУ

Александр Сырский родился в 1965 году в селе Новинки, что во Владимирской области РФ, но еще в детстве его семья переехала в Харьков. Там он окончил школу с золотой медалью, а дальше – Московское общевойсковое командное училище.

После распада СССР остался в Украине. Сначала – служба в Нацгвардии, впоследствии – в Вооруженных силах. Командовал бригадой, учился в украинской военной академии, работал в Генштабе, но никогда не терял связь с полевыми структурами.

Война на Донбассе

В 2014 году Сырский стал одним из ключевых офицеров, ответственных за боевые действия на востоке Украины. Он участвовал в планировании операций возле Славянска, Дебальцево и в районе Донецкого аэропорта.

Главкому Сырскому – 60 лет: чем он отличился во время войны с Россией

Особую роль сыграл во время выхода украинских войск из Дебальцевского плацдарма в феврале 2015-го. Хотя командование официально осуществлял другой офицер, именно Сырский на тот момент координировал действия на месте. Участники боев отмечают, что именно благодаря этим действиям удалось избежать полного окружения.

Командование ООС и подготовка к масштабной войне

В 2016 году он вернулся в Киев и возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координировал оперативные действия украинских силовых структур на востоке Украины. В 2017 году стал командующим АТО, которая впоследствии была переформатирована в Операцию объединенных сил (ООС). На посту он активно занимался учениями и лично посещал передовую, что было нетипичным для командующих АТО/ООС. 5 августа 2019 года Сырский был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Февраль 2022: оборона Киева

В первые дни полномасштабного вторжения именно Сырскому поручили оборону Киева. Под его руководством была организована многоуровневая оборона столицы. ВСУ, Нацгвардия, территориальная оборона и другие формирования смогли остановить наступление противника на подступах к городу.

Главкому Сырскому – 60 лет: чем он отличился во время войны с Россией

Этот этап считается одним из ключевых в войне: провал наступления на Киев серьезно повлиял на дальнейшие действия РФ.

Контрнаступление на Харьковщине

В сентябре 2022-го под командованием Сырского Силы обороны провели успешное контрнаступление на Харьковском направлении. Относительно быстро были освобождены Балаклея, Изюм, Купянск, Лиман. Операцию считают одной из самых успешных в войне – она продемонстрировала способность ВСУ не только обороняться, но и проводить комплексные наступательные действия.

Бои за Бахмут

Бои за Бахмут стали, вероятно, наиболее противоречивым этапом командования Сырского. Город удерживали более 10 месяцев, несмотря на сложную логистику, значительные потери и отсутствие стратегической ценности.

Критики считают, что продолжение обороны Бахмута было неоправданным и привело к истощению подразделений. Сторонники же отмечают: длительное удержание города сковало большое количество сил противника и дало время для подготовки других направлений.

Назначение главнокомандующим ВСУ

В феврале 2024 года произошло то, о чем давно говорили в военных и политических кругах: Александр Сырский сменил Валерия Залужного на посту главнокомандующего ВСУ. Реакция была разной: кто-то видел в нем системного менеджера и железного планировщика, другие – человека старой школы, практикующего микроменеджмент и не доверяющего инициативе низших звеньев.

Главкому Сырскому – 60 лет: чем он отличился во время войны с Россией

Заслуги, не подлежащие сомнению

Несмотря на споры, военные заслуги Сырского признают все. Он – Герой Украины, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, кавалер Креста боевых заслуг, почетный гражданин Киева. Его вклад в оборону столицы, контрнаступления и слаживание армии – очевиден. Он не из медийных командиров, но о нем точно скажут: "делал свое дело до конца".

Свои 60 лет генерал Сырский встречает на посту главнокомандующего ВСУ, в разгар тяжелой войны. Он – одна из ключевых фигур в новейшей военной истории Украины.

Главкому Сырскому – 60 лет: чем он отличился во время войны с Россией

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский озвучил потери врага во время попытки "летнего наступления". За продвижение вглубь украинской территории враг платит огромную цену.

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