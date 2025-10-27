Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские оккупационные войска продолжают активные штурмовые действия в Покровске Донецкой области. По его словам, город стал главной целью врага, а бои продолжаются непосредственно в пределах населенного пункта.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении 27 октября. Он отметил, что ситуация на этом направлении является одной из самых сложных на фронте.

"Говорил с военными – особое внимание Покровску, также соседним районам. Именно там сейчас больше всего ударных сил оккупанта и значительная штурмовая активность. Бои продолжаются и в городе: это у них главная цель – именно Покровск", – сказал Зеленский.

Направление под постоянным давлением

Президент подчеркнул, что успешные действия украинских сил в Покровске имеют значение не только для Донетчины, но и для всей обороны государства. По его словам, каждый результат наших военных на этом направлении укрепляет позиции Украины по всей линии фронта.

"Каждый результат наших сил на этом направлении – это результат для всей Украины, для всей защиты нашего государства. Я благодарю всех, кто это понимает. Я благодарю всех, кто бьется ради Украины!" – отметил глава государства.

Ситуация в Донецкой области

Регион остается одной из самых горячих точек войны. Российские оккупационные войска пытаются продвинуться вглубь обороны, однако украинские подразделения продолжают удерживать свои позиции. По данным Генерального штаба, враг ежедневно несет значительные потери в технике и живой силе.

Покровск является важным логистическим узлом для украинской армии, поэтому оккупанты стремятся установить контроль над городом, чтобы ослабить оборонительные возможности Украины на юго-востоке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Покровск и Мирноград оказались в критической опасности из-за полукольца, которое сжимает российская оккупационная армия. Если Силы обороны не найдут дополнительных резервов или других вариантов стабилизации ситуации, не исключается вариант прекращения обороны этой агломерации. Это направление, а также Константиновское, остаются для врага в приоритете, тогда как другие играют второстепенную роль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!