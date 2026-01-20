Россия во время ночной атаки впервые запустила баллистику по Виннице из Крыма: какими ракетами бил враг и что это значит

В ночь на 20 января страна-агрессор Россия в очередной раз осуществила комбинированную атаку по нескольким регионам Украины, используя различные типы вооружения. Отдельным эпизодом стал запуск двух баллистических ракет в направлении Винницы с территории оккупированного Крыма.

О движении баллистических ракет в направлении областного центра около 02:30 сообщили в Воздушных силах ВСУ. Второй раз горожан предупредили об опасности в 02:37.

Окончательный тип ракет, которыми оккупанты пытались атаковать регион, должна установить экспертиза . Об этом сообщает один из мониторинговых Telegram-каналов.

Предварительно предполагается, что россияне могли атаковать Винницкую область ракетами "Искандер-И", "КН-23" или "Циркон".

Российский обстрел 20 января

В ночь на вторник российские захватчики начали массированную атаку на Украину дронами-камикадзе типа Shahed и имитаторами. В воздушном пространстве страны одновременно фиксировали десятки БПЛА. Также враг запустил баллистику, а позже стало известно о взлете стратегических бомбардировщиков противника и пусках крылатых ракет.

Во время атаки вражеские ударные БПЛА фиксировали вблизи Днепра и Павлограда, взрывы раздавались и в Запорожской области, где работала ПВО. В областном центре обломками и взрывной волной поврежден частный дом, возник пожар.

Также значительное количество беспилотников и баллистических ракет было направлено на Киев. После взрывов в столице зафиксировали перебои с электро- и водоснабжением. В Днепровском районе пострадал один человек, повреждены нежилые здания, горели автомобили и складские помещения.

Ночью Воздушные силы сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродромов "Оленья" и "Дягилево". Всего в воздухе находились 6 бортов, утром мониторы сообщили о вероятном первом пуске крылатых ракет Х-101, с ожиданием их входа в воздушное пространство Украины около 06:20.

Ранее OBOZ.UA сообщал, под утро 20 января российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Одесской области. Целью захватчиков стала гражданская и энергетическая инфраструктура.

