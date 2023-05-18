"Главные стратегические задачи выполнили, готовимся": Зеленский рассказал о заседании военного кабинета

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел еще одно заседание военного кабинета, участие в котором приняли все, кто отвечает за оборону Украины. Глава государства подчеркнул, что приоритетом на ближайшее время является получение дополнительных систем ПВО, дальнобойных ракет и самолетов, а также обучение украинских воинов.

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Об этом Зеленский сказал в обращении к украинцам и миру в четверг, 18 мая – в конце 449-го дня войны с Россией. Видео опубликовано на Youtube-канале Управления президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во время заседания Зеленский общался с командующими основными направлениями фронта, Главнокомандующим Вооруженными Силами, представителями Генерального штаба, Главного управления разведки.

Президент сообщил, что бригады обороны выполнили основные стратегические задачи, а бригады наступления готовятся к контрнаступлению и освобождению украинских городов от российских оккупантов. Также он поблагодарил силам ПВО, которые сбивают над Украиной вражеские ракеты и дроны.

"Первое: бригады обороны – молодцы, главные стратегические задачи выполнили, детали сейчас не время сообщать. Второе: бригады наступления – молодцы, готовимся, без деталей. Третье: по защите гражданских – Воздушные силы – молодцы, здесь с деталями. Наши приоритеты на эту неделю, следующую и на ближайшее время – дополнительные системы ПВО, дополнительные ракеты, учения и самолеты, дальнобойное оружие. И это будет", – подчеркнул гарант.

Кроме того, Зеленский отметил, что провел совещание с командой ОП, которая занимается переговорами с партнерами.

"Есть задача – удержать динамику международной поддержки и коммуникации ради Украины, которая была достигнута в первой половине мая. Уверен, что выполним эту задачу", – сказал президент.

16 мая Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем была рассмотрена общая оперативная обстановка и данные разведок. По результатам заседания украинское командование скорректировало график поставки вооружения и боеприпасов, а также их распределение по боевым частям и резервам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая президент обратился к участникам второй конференции Strategic Ark, организованной Польским институтом международных отношений. Он напомнил о бедах, которые Россия принесла нашим народам, и указал, что XXI век должен оказаться последним для доминирования имперского высокомерия Москвы.

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