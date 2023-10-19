'Гнездо аиста' на танке и 'буханка'-ракетоносец: СМИ показали 'изобретения' окупантов на фоне дефицита современной техники. Фото

Дефицит современной техники в русской армии растет, несмотря на увеличение военного бюджета РФ. Это приводит к тому, что на фронте оккупанты продолжают удивлять новыми "чудесами техники", такими как "Избушка" с пушкой, "буханка-ракетоносец" и другим.

Об этом сообщают журналисты российского проекта "Можем объяснить". В то время, когда страны Запада увеличивают поставки современной военной техники для Украины, военно-промышленный комплекс РФ на фронте удивляет своими "допотопными" изобретениями.

В частности, среди них фигурирует российская самоходная артиллерийская установка "Избушка", которую оккупанты с целью защиты от украинских дронов обкладывают бревнами. Однако такое "бронирование" российских "умельцев" проявляет не слишком высокую эффективность.

Также на передовой фигурировали и другие изобретения, такие как "Гнездо для аиста" и "Клетка". Оккупанты продолжают использовать критически устаревшие и крайне уязвимые Т-62, относящиеся к технике прошлого века. Такую технику они "совершенствуют" маскировкой крыши танка ветвями или же делают вокруг него полноценную клетку из металлической сетки.

Видео дня

В то же время, бойцы отряда "Шторм-Z", сформированного из заключенных, бронируют гражданские машины железными листами и вообще всем, что могут найти.

Еще одним искусным изобретением является "буханка"-ракетоносец. На УАЗ был установлен пусковой блок авиационных неуправляемых ракет С-8. Однако как отмечают эксперты, попасть в цель с этого "чуда техники" нереально и его боевая ценность близка к нулю. К тому же, такой автомобиль вряд ли переживет второй залп.

Также российские ракетчики используют снарядный ящик, чтобы забивать ракету в трубу РСЗО "Град".

Как сообщал OBOZ.UA, гражданские россияне не понимают, за что воюет Россия в Украине. И они не скрывают этого. Об этом свидетельствует аудиоперехват разговора россиянки. Она подчеркнула, что Украина поддерживает весь мир и шансов на победу у РФ крайне мало.

Также в другом перехваченном разговоре военный РФ пожаловался, что среди оккупантов все чаще назревает недовольство командованием и оснащением. Командиры не справляются с саботажем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!