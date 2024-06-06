Год назад оккупанты взорвали Каховскую ГЭС: какие последствия имела катастрофа и как сейчас выглядит бывшее водохранилище. Фото

Ровно год назад, 6 июня 2023, примерно в 03:00, российские оккупационные войска взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Этот взрыв повлек за собой масштабные затопления населенных пунктов вблизи реки Днепр, многочисленные человеческие жертвы, серьезные экологические последствия и повлиял на безопасность Запорожской атомной электростанции.

Каховская ГЭС была пятой по размеру в Украине и самой большой по площади мелководья. Детальнее о последствиях катастрофы и нынешнем состоянии бывшего водохранилища читайте в материале OBOZ.UA.

В результате подрыва плотины ГЭС под воду пошли дома, поля и населенные пункты, особенно пострадало левобережье Херсонщины.

Главное управление разведки Министерства обороны ранее сообщало, что есть прямые и косвенные доказательства, свидетельствующие о причастности военно-политического руководства Российской Федерации к подрыву гидроэлектростанции. К тому же Украина уверена, что эти действия оккупантов преследовали цель создания хаоса и задержку продвижения украинских Сил обороны.

Новая Каховка и Каховская ГЭС находились под оккупацией русской армии с начала полномасштабного вторжения. Вместе со станцией враг взял в заложники всех специалистов, работавших на объекте. Неоднократно сообщалось о многочисленных вмешательствах оккупантов в работу ГЭС, включая подрыв сооружения Северокрымского канала для обеспечения водой Крымского полуострова. На территории объекта также размещались русские войска и командные пункты.

Информация о минировании станции появилась еще в 2022 году. Тогда Совет нацбезопасности и обороны Украины рассматривал такое развитие событий и обращался к мировому сообществу с целью предотвратить это.

Однако 6 июня 2023 в 2:35 и 02:54 ночи сейсмические датчики в Украине и Румынии зафиксировали признаки мощных взрывов. Спутники-разведчики США с инфракрасными датчиками также обнаружили тепловые следы, свидетельствовавшие о мощном взрыве в районе дамбы.

Впоследствии спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров официально подтвердил, что российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС, а Укргидроэнерго объявило, что станция не подлежит восстановлению.

В Новой Каховке с утра были подтоплены зоопарк, летний театр, кафе и детская площадка. В 12.30 стало известно о затоплении центра города. Получить больше достоверной информации было трудно из-за того, что оккупационные власти блокировали мобильную связь.

"Имеем информацию и о том, что происходит на оккупированной части Херсонщины. Для этого даже слова "катастрофа" маловато. Российское зло сформировало там специальные группы, чтобы убрать и, очевидно, спрятать тела погибших людей", – сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

По состоянию на утро 7 июня город Олешки был полностью затоплен, и вода достигала крыш частных домов.

Сначала российская сторона отвергала заявления о подрыве ГЭС, но впоследствии начала обвинять Украину в инциденте. По словам пресс-секретаря Путина Пескова, Украина якобы совершила такие действия из-за неуспехов в контрнаступлении, а министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что Украина пошла на подрыв, намереваясь переместить военные подразделения из Херсона в районы наступления.

В то же время представитель России в ООН Василий Небензя цинично сообщил о намерении созвать заседание Совета Безопасности ООН в ответ на разрушение Каховской ГЭС.

В связи с разрушением плотины СБУ начала уголовные производства против российских военных в соответствии с двумя статьями Уголовного кодекса Украины: статья 438 – нарушение законов и обычаев войны, а также статья 441 – экоцид.

Согласно информации Независимой международной комиссии ООН, в результате разрушения Каховской ГЭС на территориях под контролем Украины погибли 33 человека, 28 получили ранения, и более 40 человек числятся пропавшими без вести. Невозможно точно определить последствия этой катастрофы на временно оккупированных территориях.

Также из-за осушения Каховского водохранилища произошла массовая гибель водных растений и животных. От подрыва ГЭС была уничтожена молодая рыба, в том числе пострадали более 70 видов рыб, 18 из которых внесены в Красную книгу.

Расследование информационного агентства Associated Press выявило, что последствия разрушения Каховской ГЭС и последующего затопления были гораздо серьезнее, чем объявило российское командование с оккупированных территорий, заявлявшее о 59 погибших. По данным АР, в оккупированных Олешках, где население составляет около 16 тысяч, погибли по меньшей мере сотни человек.

Кроме того, разрушение плотины нанесло Украине ущерб на сумму почти $14 млрд, как сообщается на веб-портале ООН в Украине.

Состояние территории Каховского водохранилища сейчас

Основные мероприятия по устранению последствий крушения были завершены до 30 августа 2023 года. В июле было объявлено о двухэтапном плане восстановления Каховского гидроузла, о чем сообщил председатель правления Укргидропроекта Вадим Крайник.

"Первый этап – это подготовительный период. В частности, проектирование сооружений, это верховая и низовая временные плотины, обустройство транспортного переезда с правого на левый берег, сооружений, которые будут пропускать санитарный пропуск в нижний бьеф. Второй – это обследования сооружений, что разрушены сегодня, определение, какие сооружения можно восстановить, которые необходимо демонтировать и построить новые, то есть разработка проекта на восстановление гидроэлектростанции и для реализации строительства", – пояснил Крайник.

В том же месяце Кабмин утвердил постановление о запуске экспериментального проекта по восстановлению Каховской ГЭС, рассчитанного на два года.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в интервью сообщил, что проектом восстановления сейчас занимаются ученые. По его словам, для постройки новой станции требуется не менее пяти лет и от 1 до 2 млрд евро.

Год спустя после подрыва российскими военными Каховской ГЭС на 150 тысячах гектаров искусственного водохранилища вырос густой лес.

В годовщину катастрофы президент Украины Владимир Зеленский опубликовал сообщение, где подчеркнул, что подрыв плотины ГЭС был сознательным и просчитанным преступлением российских оккупантов.

"Год назад российские оккупанты взорвали дамбу и здания Каховской ГЭС. Это было сознательное и просчитанное преступление – одно из крупнейших их преступлений против природы и людей всего нашего региона. Даже точное количество погибших сейчас выяснить невозможно, потому что самый масштабный удар понес оккупированная часть Херсонщины. В общей сложности пострадали по меньшей мере десятки тысяч людей, сотни тысяч остались без питьевой воды. Были затоплены значительные территории Украины и уничтожено Каховское водохранилище, которое обеспечивало, в частности, стабильность работы Запорожской атомной станции – самой большой в Европе. Непосредственные последствия этого преступления ощущались даже в других странах нашего Черноморского региона", – заявил президент.

Он отметил, что через год нашему государству и людям удалось ликвидировать часть последствий этой катастрофы.

"Я благодарен всем, кто спасал людей, помогал обеспечивать жильем, возобновлял снабжение питьевой водой. Это значительная работа. И не менее значительной работой будет привлечение России к справедливой ответственности за это и другие преступления войны – сознательные российские удары по людям и человечности, по всему живому. Все, кто работает ради справедливости для Украины и восстановления нашей страны, являются защитниками жизни", – подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал подрыв Каховской ГЭС россиянами "величайшей рукотворной катастрофой 21 века и символом безнаказанного зла".

"Ровно год назад россияне взорвали Каховскую дамбу. Это величайшая рукотворная катастрофа 21 века.

Последствия ужасающие. Оглядываясь назад, слушая о какой-то еще эскалации со стороны России, становится понятным только одна вещь. Кроме ядерного удара, россияне уже сделали все, что могли за пределами человечности и гуманизма. Уж не осталось чем нас пугать.

Однако они до сих пор символ безнаказанного зла и к чему это приводит", – написал Андрющенко.

Ранее в сети показали, как выглядит сегодня Каховское водохранилище, уничтоженное российскими военными преступниками в прошлом году. Сегодня на месте, где была вода, уже зеленеют луга.

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