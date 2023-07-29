Годовщина трагедии в Еленовке: жестокое, массовое убийство украинцев на фоне молчания мирового сообщества

Недавно управление Верховного комиссара ООН по правам человека сделало заявление, в котором говорилось, что "правда относительно гибели и ранений украинских военных в Еленовке должна быть известна, а виновные – понести ответственность". Правильные и красивые слова, правда, расходящиеся с действиями международных учреждений, в том числе и ООН, в направлении выявления и привлечения к ответственности палачей украинских воинов.

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OBOZREVATEL разбирался в причинах отсутствия реальных результатов расследования трагедии.

Писать о годовщине Еленовки сложно. Причин много, но самая главная – российские убийцы не только не наказаны, они даже не идентифицированы. От международного сообщества, кроме очередного беспомощного разведения рук, даже намека нет, что это сделали именно россияне. Конечно, спасибо за то, что признали хотя бы очевидные вещи, такие как то, что взрыв произошел не из-за выстрелов HIMARS, о чем постоянно заявляла пропаганда страны-агрессора. В ООН говорят – нас, мол, не допускают на место преступления, что мы можем сделать. И в этом все. Связать тот факт, что РФ не предоставляет доступа к месту трагедии с тем, что она пытается скрыть следы преступления, во внимание представителей ООН не берется. Конечно, куда спокойнее и дальше выражать обеспокоенность по поводу мясорубки, которую проводит РФ уже который год в Украине. Им так легче, но не нам.

Ужасные факты

В ночь на 29 июля 2022 года в бывшей Волновахской исправительной колонии №120, расположенной на территории Еленовского поселкового совета (Еленовка, поселок в Донецкой области, оккупированный с 2014 года) россияне жестоко убили десятки украинских военнопленных полка "Азов", ранее окруженной "Азовстали". Более 130 получили ранения.

Уже 29 июля 2022 после ночного теракта РФ в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по факту обстрела военными России бывшей исправительной колонии, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – о нарушении законов и обычаев войны. Речь идет о жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением, соединенных с умышленным убийством.

В украинской разведке считают, что российские оккупанты не собирались обменивать находившихся в Еленовке украинских пленных и умышленно казнили их, чтобы скрыть пытки и ужасные условия содержания. Генштаб ВСУ сообщал, что подрыв колонии в Еленовке совершили наемники ППК "Вагнера".

57 тел погибших защитников Украина вернула еще в прошлом году. Как сообщили в Офисе генпрокурора Украины, по результатам проведенных судебных молекулярно-генетических экспертиз идентифицированы 33 человека из числа погибших в результате взрыва в колонии. В настоящее время продолжается идентификация других 24 возвращенных тел. На сегодняшний день также допрошены 13 военнослужащих, которые содержались в одном из помещений бывшего исправительного учреждения и которых смогли вернуть домой. По информации офиса Генерального прокурора Украины, согласно выводам экспертиз и полученных показаний – взрыв был вызван вследствие применения реактивного термобарического гранатомета, а люди внутри бараков просто сгорели заживо.

Кто и чем повлек гибель украинских воинов – так и не известно

После теракта россиян ООН сформировала разведывательную миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Оленовке, но уже в январе 2023 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил ее расформировать миссию. Причина – она не получила необходимые гарантии безопасности и доступа к месту преступления от РФ. При этом в ООН отметили, что миссия может быть возобновлена в будущем, но при отсутствии прогресса сейчас следует разрешить вошедшим в ее состав людям вернуться к обычной работе.

"Только мы ощутим, что есть необходимые гарантии безопасности и мы можем туда отправиться, миссия будет возобновлена", – отметил Гутерриш. Время пока так и не пришло.

Только через год после трагедии ООН смогла опровергнуть утверждение России о том, что украинские пленные в Еленовке были убиты якобы ракетой HIMARS. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. При этом точные обстоятельства трагедии неизвестны.

"В прошлом году после трагического убийства украинских военнослужащих в исправительной колонии в Еленовке Донецкой области Украины, находящейся под временным военным контролем Российской Федерации, правосудие все еще не близится к свершению", – заявил Фолькер Тюрк.

По его словам, представители управления встречались с семьями жертв и выслушали их для установления истины и справедливости.

"Российская Федерация не предоставила удовлетворительные гарантии безопасного доступа ООН для посещения конкретного объекта, а также не удовлетворила общие запросы управления по правам человека о доступе к районам Украины, находящимся под временным военным контролем Российской Федерации. Хотя текущие обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются неясными, имеющаяся информация и наш анализ позволяют заключить, что он не был вызван ракетой HIMARS. В то же время следует отметить, что на основе имеющейся информации, на этом этапе невозможно установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, из которого велся обстрел. Канцелярия будет продолжать следовать этому инциденту в соответствии со своим опытом и полномочиями", – конец цитаты господина Тюрка.

Беспомощный Красный крест

"Несмотря на активные конфиденциальные переговоры, нам не предоставили доступ к военнопленным, которые пострадали от нападения на Еленовскую колонию, и мы также не имеем гарантий безопасности, необходимых для осуществления этого визита. Мы прилагаем большие усилия, чтобы это изменить", – заявил в свое время гендиректор Международный комитет Красного Креста Роберт Мардини. Вот и все, что сделала международная организация, которая через свою гуманитарную миссию имеет право доступа к любым учреждениям и заключенным. Но не в случае, когда речь идет о России. В такой ситуации эта организация часто становится беспомощной.

Еленевка – пример того, как действуют международные организации, когда дело касается России

"ООН не хочет искать прямые механизмы влияния на Россию. Миссия по расследованию событий в Еленовке ни разу не встретилась с украинским омбудсменом, чтобы получить материалы по взрыву в колонии, где содержались украинские военнопленные", – заявлял в свое время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, отвечая на вопросы СМИ.

По словам украинского омбудсмана, до своего расформирования миссия работала пять месяцев и за это время он не раз пытался встретиться с ее представителями, но все напрасно.

"С моей стороны была инициирована передача имеющихся у нас материалов, а это экспертный анализ фото, видеоматериалов, которые обнародовали россияне. Они дают нам основания утверждать, что это не был обстрел HIMARS или "Градами", или чем-либо... По мнению экспертов, не только украинских, принимавших в этом участие, это был заряд, установленный внутри этого барака, который дает очень высокую температуру", — отметил Лубинец.

"По моему мнению, попытки донести миру правду и призывы к осуждению теракта российской стороны в Еленовке – не напрасны! Надеюсь, что в скором времени будет создана миссия, которая будет тщательно расследовать теракт в Еленовке. Ведь с даты трагедии прошел один год, а на руках конкретных людей – кровь более 50 убитых украинских военных. Наша обязанность – не допустить того, чтобы виновные избежали наказания", – так прокомментировал годовщину трагедии украинский омбудсмен.

Не давить, не критиковать, умалчивать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время эфира на одном из украинских телеканалов в свое время также прокомментировал работу ООН по теракту в Оленовке.

"Определенные люди сидят в ООН и думают: да, а как нам здесь не прижать Россию, не раскритиковать, чтобы нам не сделать, чтобы потом прийти к ним и сказать: смотрите, ведь мы здесь это все не сделали, а могли бы. Так вы давайте продолжайте, например, черноморскую зерновую инициативу. Давайте здесь не давить, здесь не критиковать, здесь умалчивать – вот такая логика. Когда в Еленовке убили наших военнопленных, мы сказали – пришлите миссию, пусть расследует. Вы думаете, они туда приехали? больше скажу – эта миссия была тихонько закрыта ООН, которая называется "без шума и пыли", поэтому у меня одно предложение для тех, кто хочет расследовать – приезжайте в Киев, ночуйте здесь, проводите ночи в подвалах, утром считайте – сколько прилетело шахедов и ракет. Они уже просто достали этой игрой в квазисправедливость", – добавил Кулеба.

СБУ сообщила о подозрении эксочельщику Еленовской колонии

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на бывшего руководителя оккупационной "Волновской исправительной колонии" (Еленовская колония). Злоумышленник причастен к массовым издевательствам над украинскими военнопленными в застенках российской тюрьмы. Установлено, что с начала полномасштабного вторжения РФ и до конца июля 2022 г. он организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ. Для пыток над потерпевшими их отводили в специально созданный на территории колонии "дисциплинарный изолятор".

По данным следствия, бывшим главой оккупационной колонии оказался местный житель, до 2014 года являвшийся начальником сектора по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области.

Во время захвата региона он остался на территории города и впоследствии пошел на сотрудничество с местной оккупационной администрацией России.

В начале 2022 года злоумышленник стал руководителем созданной агрессором Еленовской колонии и пробыл на этой должности до конца июля.

Ему инкриминируется – жестокое обращение с военнопленными, совершенное по предварительному сговору группой лиц. К сожалению, на сегодняшний день он скрываются от правосудия на временно оккупированной территории на востоке Украины.

"Толерантный" Твиттер

"Боевики "Азова" заслуживают казни, но смерть не из-за расстрела, а из-за повешения, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти", – такую запись оставили через несколько часов после трагедии в Еленовке представители посольства РФ в Великобритании. Даже ввиду трагедии, о которой уже было известно, это сообщение не было удалено. Обоснование соцсети просто зашкаливает цинизмом – мол, хотя этот твит нарушает правила Твиттера по разжиганию ненависти, однако решено не закрывать к нему доступ, поскольку он может быть предметом общественного Ну, что ж, людоеды всего мира теперь знают, где именно искать ответы на интересующие их темы.

Наказание виновных зависит только от Украины

"Международные организации не являются специализированными учреждениями по расследованию и привлечению к ответственности за совершенные военные преступления, которым безусловно является убийство военнопленных, совершенное, как считают, для сокрытия их пыток, – говорит международный юрист, участник инициативной группы "Долой России с ООН" Максим Барышников. – Сейчас единственной надеждой на установление истины является расследование теракта в Еленовке Генеральной прокуратуры Украины и краткие заявления международных организаций, в частности Верховного комиссара по правам Человека ООН Фолькера Тюрка, содержащих утверждение о недостаточном понимании природы произошедшего", – констатировал Максим Барышников.