'Голливуд отдыхает': в 63-й ОМБр показали эффектное уничтожение российских оккупантов в Украине. Видео

Украинские военнослужащие продолжают эффектно уничтожать российских оккупантов на фронте. Сокращать численность вражеской армии нашим защитникам помогают FPV-дроны.

Побег троих захватчиков от украинских дронов не увенчался успехом. Об этом сообщает Telegram-канал 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Бойцы 126-го батальона 112-го бригады ТРО заметили группу оккупантов, которые при виде украинского дрона бросились бежать. Захватчики нашли окоп и попытались в нем укрыться.

Однако пилоты группы "Злидні" не оставили врагу ни одного шанса и уничтожили группу захватчиков.

"Голливуд отдыхает – у нас свое кино. Три кацапа так хотели спрятаться под землей, что наши дроны исполнили их последнее желание. Замечательная работа 63 бригады и пилотов группы "Злидні" 126 батальона 112 бригады ТРО", – рассказали военные.

Напомним, российские оккупационные войска в битве за Авдеевку Донецкой области понесли большие потери, чем в боях за Бахмут. Только за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции потери врага составили более 47 тысяч военных.

Ранее сообщалось, что 19 февраля вблизи временно оккупированного Мариуполя на Донетчине прогремели мощные взрывы, после которых начался пожар. Захватчики заявили о сбивании "вражеской ракеты", но местные жители допустили падение российского самолета.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 17 февраля украинские воины на востоке Украины уничтожили сразу три вражеских самолета. Отлетали свое два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один многоцелевой истребитель Су-35 российской армии.