Голосовать планировали менее трети жителей: Буданов прокомментировал "выборы" Путина на оккупированных территориях
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал выборы президента РФ на оккупированных украинских территориях. По его словам, голосовать на них собиралось менее 30% местных жителей.
Таковы результаты подсчетов самих захватчиков. Об этом Буданов сказал в субботу, 16 марта, в эфире национального телемарафона "Єдині новини".
"По данным Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ (Росгвардии): они сделали статистику, согласно которой на "выборы" не то что пришли, а согласны идти немного меньше, чем 30% (жителей ТОТ – Ред.)...Там есть полный разбор: Донецкая, Луганская, Автономная Республика Крым, оккупированная часть Запорожья", – отметил он.
Самый низкий показатель был на оккупированной части Херсонской области, а самый высокий – в Донецкой области, однако во всех случаях количество желающих голосовать на "выборах Путина" не превышало 30%.
Напомним, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил проведение "выборов" президента страны-агрессора России на временно захваченных российскими войсками территориях Украины. Это "голосование" не имеет законной силы, отметил он.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В оккупированном Мариуполе на "выборы" президента РФ сгоняют строителей из страны-агрессора. Захватчики пытаются продемонстрировать "высокую явку" и "легитимность" очередного избрания кремлевского диктатора Владимира Путина.
– Между тем, в Свердловской области России некоторых граждан с правом голоса без их ведома "перебросили" для голосования на участки временно оккупированных населенных пунктов Запорожской и Донецкой областей Украины. На подобные случаи пожаловались жители российских городов Артемовский и Екатеринбург.
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