Гонят 'на убой': командование РФ принудительно отправляет свои отряды на штурм тактически невыгодных участков – Нацгвардия

Российская оккупационная армия продолжает использовать в Украине тактику "мясных штурмов". Командиры принудительно отправляют свои отряды на штурм тактически невыгодных участков.

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В результате враг несет огромные потери личного состава. Об этом на брифинге в Military Media Center заявил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

По его словам, такая тактика российских оккупантов была замечена на Купянском направлении. На этом участке фронта снайперы и операторы ударных БПЛА подразделений спецназначения Нацгвардии уничтожают личный состав и технику отрядов "Шторм Z".

Также Уршалович подчеркнул, что российское командование пытается применять все возможные средства принуждения. Захватчиков фактически гонят "на убой", чтобы занять новые невыгодные в тактическом отношении участки.

Напомним, на Бахмутском направлении благодаря успешным операциям ВСУ, ежедневные потери противника приближаются к уровню, который был зарегистрирован во время штурма Бахмута со стороны наемников из ЧВК "Вагнер".

Ранее сообщалось, что на Лимано-Купянском направлении почти сотня вражеских военных больше не сможет продолжать боевые действия, поскольку Силы обороны Украины за сутки 25 июля ликвидировали 24 и ранили 70 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, аэроразведчик Вооруженных сил Украины Леонид Маслов заявил, что информацию о "переходе в наступление" оккупантов на Купянском направлении следует трактовать как активизацию действий и давление с целью заставить ВСУ оттянуть силы с основного направления. Противник не имеет успеха: он не прорвал оборону украинских войск, наши позиции на месте.

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