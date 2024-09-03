'Гоняются сразу за несколькими зайцами': Сунгуровский объяснил цель массированных атак РФ на Украину

Участившиеся в последнее время массированные атаки России на Украину всегда имеют несколько целей. Речь идет, по меньшей мере, об уничтожении энергетической инфраструктуры и подрыве психологического состояния украинского общества.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский. По его словам, таким образом россияне надеются надавить на власть, чтобы они согласились на переговоры на их условиях.

"Цель не может быть одной. Россия никогда не ставит перед собой одну цель. Они гоняются сразу за несколькими зайцами, но ни одного поймать не могут", – отметил эксперт.

Противопоставить российским атакам мы можем только то, что имеем, отметил Сунгуровский. Потому что, например, полноценной системы эшелонированной противовоздушной и противоракетной обороны у нас нет.

"Предпочтительно мы обороняемся тем, что нам дают наши партнеры. Закрыть все дыры мы просто не можем, поэтому прикрываем наиболее критические объекты и территории. Это Киев, электростанции, АЭС и т.д.", – объяснил военный эксперт.

Также он выразил мнение, что в обращениях к партнерам с просьбой сбивать авиацию, ракеты или "Шахеды" над территорией Украины можно было бы воспользоваться экологическим фактором.

"Задача ударов по критическим объектам, которые опасны технологически, может повлиять на наших соседей. Например, враг ударил по химическому предприятию, и облако пошло на Польшу или Румынию. То есть европейцы также должны этим заниматься", – отметил Сунгуровский.

Он считает, что таким образом можно было бы усилить позиции западных и военных политиков, чтобы закрыть небо хотя бы над западом Украины. Если это удалось, Украина могла бы перебросить часть средств ПВО на другие опасные участки и усилить защиту над другими территориями.

"Но полностью прикрыть всю территорию Украины мы пока не в состоянии", – констатировал военный эксперт.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью FT заявил, что их и другие граничащие с Украиной государства обязаны сбивать приближающиеся к их территории ракеты и дроны РФ. Это нужно делать еще до того, как враждебные цели зайдут в воздушное пространство стран-соседок Украины.

В МИД Польши отреагировали на громкое заявление главы ведомства о необходимости сбивать приближающиеся к польской территории российские ракеты в небе над Украиной. Там отметили, что такое высказывание является личным мнением министра, а не позицией правительства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что в ближайшие дни Иран может начать передавать России баллистические ракеты ближнего радиуса действия. Российские военные уже проходят подготовку по применению этого иранского вооружения.

– Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров поставить точку в российском терроре. Речь идет о решении нашей дальнобойности, соответствующей поддержке для наших Сил обороны и системы ПВО для Украины.

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