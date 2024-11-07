Google убрал со своих карт украинские военные объекты, – Коваленко

Во время последнего большого обновления Google Maps на спутниковых снимках было видно размещение некоторой военной техники и объектов ВСУ. Теперь же, после переговоров с украинской стороной, американская публичная транснациональная корпорация Google исправила ситуацию.

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Об этом в четверг, 7 ноября, сообщил на своем канале в Telegram Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, при будущих обновлениях карт местоположение нашей техники также будет скрываться.

"Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все ОК", – написал руководитель ЦПД и поблагодарил компанию за сотрудничество.

Напомним: о том, что в Google Maps засветили технику украинских защитников, Коваленко проинформировал 3 ноября. Его возмутило, что оперативной реакции после обращения в Google не последовало – "ведь у них выходные".

Отреагировав на скандал, представители американской компании начали утверждать, что эти кадры не новые. "Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и походят из общедоступных источников – мы осознанно не публикуем последние изображения зон боевых действий", – заверили в корпорации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В конце октября этого года Служба безопасности Украины и киберполиция задержали в Харькове 47-летнего местного жителя, генерального директора российской компании, расположенной в Волгограде и помогающей "Роскосмосу". Находясь в Украине, он работал на военно-космические силы агрессора и помогал настраивать спутники-шпионы "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р".

– Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что РФ использует китайские спутники для войны, в том числе фотографируя украинские АЭС.

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