Российские захватчики безуспешно пытаются продвинуться на Харьковском направлении, но получают достойный отпор. Так, недавно у Двуречной состоялся ночной бой, в результате которого украинские защитники уничтожили грузовики и замаскированную технику оккупантов. В частности, были поражены танк, ББМ, три грузовых авто и "буханка" противника.

Видео дня

Враг пытается использовать темноту для безопасной логистики перемещений, предупреждает ОТГ "Харьков". Но экипажи 429 полка "Ахиллес" находятся на боевом дежурстве 24/7.

"Поэтому украинская ночь – это последнее, что увидел оккупант. Горели танк, сгорит и "буханка", – отметили в ОТГ и показали соответствующее видео.

Оперативно-тактическая группировка "Харьков" входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". ОТГ была создана еще в 2022 году, поэтому неудивительно, что ее части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении.

В состав ОТГ входит и 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес". Подразделение, которое начиналось как рота, состояло из добровольцев ТрО ВСУ, большинство которых до полномасштабного вторжения не имели никакой военной подготовки.

Рота, воевавшая с конца февраля 2024 года, выросла до батальона, а затем и до полка. Между прочим, название подразделения совпадает с позывным его командира "Ахиллес". Некоторые позывные представителей личного состава подразделения появились под влиянием известного фильма 2004 года "Троя".

Во время освобождения Купянска бойцы (в то время – батальона ударных БпАК) "Ахиллес" спасли контуженную овчарку по кличке Джек. Последнюю впоследствии взяла к себе семья итальянского певца Андреа Бочелли.

Недавно известный ведущий и шеф-повар Эктор Хименес Браво захотел встать в ряды воинов 429 ОП БпС "Ахиллес", но туда не мобилизуют иностранцев. Звезда "МастерШефа" стал частью внештатной команды полка, утверждает командир полка.

В Генштабе ВСУ отмечают, что в течение последних суток на Харьковском направлении украинские подразделения сдержали шесть атак врага в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.

Однако самыми горячими остаются восточные направления. Так, на Торецком направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Дилиевки, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 43 наступательных действия. По предварительным подсчетам, за сутки на этом направлении наши воины ликвидировали 67 оккупантов и ранили 68, уничтожили боевую бронированную машину, два автомобиля, два мотоцикла, 19 БпЛА, одну пушку и одну антенну связи.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбивали 15 .

"Силы обороны стойко сдерживают натиск захватчиков", - отмечают в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне потери российских захватчиков составили 980 человек. Также украинские воины обезвредили танк, две боевые бронированные машины, 23 артиллерийские системы, 71 БпЛА оперативно-тактического уровня, 76 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!