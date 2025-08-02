В ночь с 1 на 2 августа Россию атаковало большое количество БПЛА, взрывы прогремели как минимум в шести регионах. Возле поселка Углеродовское Красносулинского района Ростовской области была поражена тягово-токовая подстанция "Лихая-Замчалово".

Там произошел пожар. Погиб сотрудник, охранявший объект, утверждает и.о. губернатора Ростовщины Юрий Слюсарь.

Согласно данным сервиса FIRMS (NASA), спутники зафиксировали возгорание около 02:50 ночи. По состоянию на утро субботы пожар продолжался.

Координаты "бавовны" – 48.13757488620, 40.084950910343.

В целом над Ростовской областью (в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах) российская противовоздушная оборона уничтожила 34 дрона, заверил Слюсарь. А на территории всей России, по версии роспропаганды, – 112 дронов.

Добавим, что стабильная работа тягово-токовых подстанций напрямую влияет на стратегическую инфраструктуру железнодорожной логистики врага.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В ночь на субботу, 2 августа, было неспокойно также во временно оккупированном россиянами украинском Крыму.

– В России неизвестные добрые дроны наведались в Пензу и поразили завод "Электроприбор". Он задействован в выполнении государственного оборонного заказа.

– Под Самарой, в городе Новокуйбышевск, целью атаки стал местный нефтеперерабатывающий завод. Под утро там вспыхнул пожар.

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