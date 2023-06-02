'Горит-пылает': украинские артиллеристы показали, как уничтожают 'непрошенных гостей'. Эффектное видео

Украинские защитники каждый день наносят необратимые потери врагу. Недавно наши артиллеристы показали, как уничтожают "непрошенных гостей".

Видео дня

Эффектное видео появилось в Telegram. На нем представлена работа артиллеристов 406-й ОАБр им. Генерал-хорунжего Алексея Алмазова (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Артиллеристы 406 ОАБР им. Генерал-хорунжего Алексея Алмазова уничтожают каждую цель, каждого "непрошенного гостя", ступающего на нашу землю", – сказано в сообщении.

Как говорят сами бойцы: "Нам нравится как горит, пылает! Слава Украине и вместе к Победе!".

На видео показано, как артиллеристы заряжают боеприпасы и целятся по врагу. В итоге, противник разгромлен.

Отметим, защитники Украины во время боев на фронте 1 июня ликвидировали 540 захватчиков из РФ. На сегодня российское оккупационное войско поредело уже на 208 910 солдат и офицеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, по некоторым подсчетам, в мае 2023 года на украинском фронте оккупационная армия РФ потеряла около 17 410 военных и побила несколько "рекордов" по количеству потерянной техники. В последний месяц весны ВСУ лишили врага около 2,2 тыс. единиц бронемашин, артиллерии, воздушных целей.

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