Горит сразу в нескольких местах: в оккупированных Олешках на Херсонщине масштабный пожар. Видео

На левом берегу Днепра в Херсонской области днем 5 марта вспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, возгорание произошло в районе оккупированного города Олешки.

Видео дня

В сети опубликовали видео пожара, на которых видны высокие столбы дыма. По словам очевидцев, очаги огня заметны сразу в нескольких местах (видео размещены внизу новости).

Что именно горит, пока неизвестно.

Некоторые источники сообщают, что причиной пожара в Олешках стали прилеты: оккупанты ударили по городу из минометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта оккупанты из минометов обстреляли село Понятовка под Херсоном. Вследствие атаки погибла женщина с двумя ее детьми.

А в ночь на 2 марта оккупанты ударили по Запорожью. Из-под завалов разрушенного жилого дома спасатели достали тела 13 убитых мирных украинцев. Среди них – 8-месячная девочка и ее родители.