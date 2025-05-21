Город, которого уже нет: в сети показали, как выглядит разрушенный врагом Торецк с высоты. Видео

Россия продолжает системно уничтожать украинские города и села, постоянно обстреливая артиллерией, ракетами и дронами. В городе Торецк Донецкой области, где раньше кипела жизнь, сегодня остались сплошные руины после ударов армии РФ.

Видео дня

Видео с разбомбленного врагом города показал журналист Денис Казанский. На кадрах с воздуха видны масштабы уничтожения Торецка. Город стал очередной жертвой российской агрессии.

Российские войска оставляют после себя лишь бетон, пыль и тишину. На видео показана жуткая картина безлюдных улиц и полностью уничтоженной инфраструктуры.

"Бывший город Торецк. Больше такого города не существует. Теперь на его месте очередное большое кладбище", — написал Казанский, комментируя увиденное.

До полномасштабной войны в Торецке жили почти 40 тысяч украинцев — работали шахты, заводы, магазины, предприятия, школы, спортивные и культурные центры. За более чем два года город превратился в пепелище: никакой жизни и детского смеха, зато взрывы, бетон, пепел и дым.

Непрекращающиеся обстрелы уже фактически стерли Торецк с карты, но такая ситуация сложилась и с другими украинскими городами. Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и разрушать все, до чего дотягивается. В частности, в Покровске уже уничтожен городской рынок "Лазурный".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая российские захватчики понесли серьезные потери в Торецке Донец кой области, благодаря слаженным действиям бойцов 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. В то же время оккупанты не перестают присваивать себе фейковую победу на фоне собственных поражений.

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