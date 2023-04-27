Город находится под постоянным огнем: появились уникальные кадры приезда командующего ССО в Бахмут. Видео

Силы специальных операций показали уникальные кадры из поездки своего командующего Виктора Хоренко в Бахмут. Военачальник посетил город, который постоянно находится под вражеским огнем и где идут одни из самых ожесточенных боев.

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Ранее в пресс-службе ССО отметили, что там бригадный генерал ознакомился с текущей ситуацией на этом направлении фронта. Соответствующее видео появилось в сети 27 апреля (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах украинцам показали, как украинские спецназовцы обсуждают с командующим свое передвижение в Бахмуте. Они рассказывают, куда и как будут заходить для выполнения боевых задач.

Хоренко с группами специального назначения проехал в город. В ролике видно, по каким дорогам нашим военным приходится передвигаться по фронту.

Также на видео прекрасно видно, во что военные преступники из РФ превратили украинский Бахмут – многоэтажки и все вокруг них разрушено российскими обстрелами.

Во время поездки в Бахмут, которая сопровождалась звуками обстрелов, бригадный генерал отметил, что ситуация там действительно очень сложная, однако наши воины лучше всех знают, что нужно делать и как действовать в таких условиях.

"Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО – это прежде всего преимущество качества над количеством", – сказал Хоренко защитникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-офицер 10-й ОГШБр "Эдельвейс" Никита Шандыба анонсировал "небольшой сюрприз" от ВСУ оккупантам в Бахмуте. Воин отметил, что выводить украинские силы из города пока никто не собирается.

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