Город почти стерт с лица земли КАБами и артиллерией: военные показали, как сейчас выглядит Торецк. Видео

Прифронтовый город Торецк в Донецкой области почти стерт с лица земли руками русских "освободителей". Путинские террористы непрерывными ударами управляемыми авиабомбами и артиллерией превратили когда-то цветущий населенный пункт в город-призрак.

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Украинские защитники показали, как выглядит сейчас Торецк. Видео, снятое с дрона, опубликовала 42 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

"Город на правом берегу реки Кривой Торец (в свою очередь принадлежит к бассейну водоемов величественного Северского Донца). Город, который уже почти стерт с лица земли КАБами и артиллерией", - прокомментировали военные.

Как видно из кадров, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Превращено в руины все – жилые дома, школы, храмы. На их месте теперь чернеют обгоревшие остатки.

Военные напомнили, что в Торецке проживало около 70 000 человек. Такая численность населения была зафиксирована в 2014 году. А по состоянию на декабрь 2024 года в городе осталось лишь около 1500, которые отказываются уезжать.

"Такая ныне численность населения в Торецке, от которого уже почти ничего не осталось после прихода "освободителей"", – подчеркнули военные.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация в Торецке Донецкой области постоянно меняется, в городе продолжаются близкие бои. ВСУ ведут бои за каждый подъезд и этаж.

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