В Торецке борьба идет за каждый этаж, какую часть города контролирует враг, сказать невозможно – ОТУ 'Луганск'

Ситуация в Торецке Донецкой области постоянно меняется, в городе продолжаются близкие бои. Невозможно сказать, какая часть населенного пункта контролируется бойцами Сил обороны, а какую захватили российские оккупационные войска.

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Борьба идет за каждый подъезд и этаж. Об этом в эфире телемарафона в понедельник, 9 декабря, рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По ее словам, за день армия государства-агрессора России теряет в Торецке около сотни своих оккупантов.

"Борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждый этаж. Мы сдерживаем врага и даже за какое-то продвижение он платит огромную цену своим личным составом. Буквально за день они теряют до 100 человек. Представьте, какие "мясные" штурмы происходят за день только в этом городе", – отметила военная.

Ситуацию в Торецке также прокомментировали аналитики проекта DeepState. Они отметили, что в городе продолжаются активные бои с очень близким контактом. ВСУ ведут бои буквально за каждую комнату дома.

"СП врага присутствуют в наших тылах, а наши СП – в их. Поэтому и даже в ОТГВ не имеют полного представления о ЛБС, потому что ее никто не имеет", – говорится в сообщении.

По данным проекта, россияне продолжают штурмовые действия вдоль улицы Дружбы и улицы Василия Стуса в центре города и имеют определенные успехи. Кроме того, враг пытается закрепиться на шахте ГП "Торецкуголь" - несколько раз противник был зафиксирован на терриконах шахты.

"Очень активные бои ведутся непосредственно в микрорайоне "Забалка" на юге Торецка. Враг просачивается в застройку микрорайона и пробует там закрепляться пехотой для дальнейшего контроля местности и продвижения", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в батальоне "Карпатская Сечь" рассказали, что оккупанты проникают в Торецк небольшими группами, пытаясь закрепиться в домах, но несут значительные потери. По состоянию на данный момент угрозы окружения Торецкая нет.

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