Враг использует все доступные виды оружия: в ВСУ сказали, есть ли угроза окружения Торецкая

Вокруг города Торецк Донецкой области ежедневно продолжаются интенсивные боевые действия. Российские оккупанты проникают в город небольшими группами, пытаясь закрепиться в домах, но несут значительные потери. По состоянию на сегодняшний день угрозы окружения Торецка нет.

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Об этом в эфире телемарафона в воскресенье, 8 декабря, сказал заместитель начальника штаба 49-го штурмового батальона "Карпатская Сечь" Михаил Стойкевич. По его словам, россияне применяют все виды вооружения, включая новейшие разработки, чтобы преодолеть украинские средства радиоэлектронной борьбы.

По его словам, продвижение вражеских войск происходит незначительными группами, но постоянно.

"Они пытаются сконцентрироваться где-то в домах. С помощью ударных дронов уничтожаем российских военных", – сказал он.

Он добавил, что на карте DeepState не всегда может корректно показываться ситуация, поскольку продолжаются городские бои и трудно выстроить четко линию разграничения.

Также он отметил, что враг делает попытки окружить город, но без успеха для него.

"Есть определенные попытки южнее города. Все действия их без результатов. Угрозы оцепления нет", – подчеркнул Стойкевич.

Он отметил, что на этом участке российские войска развивают беспилотные летательные аппараты на оптоволокне, они почти не поддаются имеющимся у украинских войск средствам радиоэлектронной борьбы.

Украинские военные со своей стороны активно используют FPV-дроны для ночных атак, благодаря чему имеют преимущество. Современные дроны-бомберы оснащены системами наблюдения, адаптированными к условиям тьмы.

Из-за дождей и обморожений обе стороны сталкиваются с трудностями в использовании беспилотников, добавил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ОТУ "Луганск" рассказали, что оккупанты атаковали позиции ВСУ на самокатах в районе Нелиповки под Торецком. Однако наступление врага было успешно отражено.

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