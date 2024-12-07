Оккупанты атаковали позиции Сил обороны на самокатах под Торецком: подробности

Российские оккупационные войска атаковали позиции Сил обороны Украины на самокатах под Торецком. Однако наступление врага было успешно отражено.

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Об этом сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона. Она рассказала, что российские оккупанты в районе Нелиповки пытались продвинуться с помощью примерно 80 человек на самокатах, мотоциклах и боевых бронированных машинах.

Однако украинские военные смогли эффективно уничтожить всю технику и почти весь личный состав противника.

"Около 80 человек на этих самокатах, мотоциклах и боевых бронированных машинах наступали на наши позиции, однако наши ребята уничтожили всю наступающую технику и почти весь наступавший личный состав", - рассказала Бобовникова.

Следует отметить, что по состоянию на 16:00 7 декабря в Украине было зафиксировано 91 боеприкосновение. Основные усилия русских оккупантов были направлены на различные направления: Лиманское, Покровское, Кураховское, Времевское, а также на Курщине.

На Торецком направлении враг пять раз пытался продвинуться в районах Торецка, Дилиевки и Нелиповки. По состоянию на момент отчета, одно сражение продолжалось.

Украинские Силы обороны продолжают эффективно сдерживать атаки оккупантов и демонстрируют высокую боевую готовность и решительность защищать свою территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, попавший в плен Сил обороны Украины в Курской области морпех 810-й бригады морской пехоты ВМФ РФ Роман Шеслер признался, что подписал контракт с МО страны-агрессора исключительно ради выгоды. Он сказал, что пошел на войну против украинцев, чтобы заработать на собственное жилье.

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