ВСУ разрушают планы врага: в Генштабе рассказали об оперативной ситуации на передовой

За неполные сутки 7 декабря в Украине (по состоянию на 16:00) произошло 91 боестолкновение. Основные усилия российских оккупационных войск – на Лиманском, Покровском, Кураховском, Времивском направлениях, а также на Курщине.

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Свежей сводкой поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян", – заверила пресс-служба.

Артиллерийские обстрелы со стороны России снова пережило приграничье Черниговщины. В субботу противник обстреливал здесь села Вильчики и Сеньковка.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили один штурм россиян близ Волчанска.

На Купянском направлении агрессор в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Лозовой, Масютовки, Зеленой Рощи. Три боя (на 16:00) еще не закончились.

Агрессор увеличил количество атак до 15 на Лиманском направлении. Атаковал вблизи Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ямполевки. Восемь боестолкновений еще продолжались.

На Краматорском направлении Герои отразили четыре атаки оккупантов в районах Часова Яра, Ступочек и Белой Горы. Еще две атаки не завершились.

На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районах Торецка, Дилиевки, Нелиповки. На 16:00 продолжался один бой.

Активность захватчиков сохраняется и на Покровском направлении. В субботу здесь 13 раз начинались столкновения разной интенсивности. Отбиты вражеские атаки в районах Проминя, Лысевки, Даченского, Пушкиного, Зари и Новотроицкого. Продолжались шесть сражений.

Ожесточенные бои и на Кураховском направлении. Вблизи Солнцевки, Зари, Курахового, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, Разлива и Нескучного в течение дня произошло 19 боевых столкновений, восемь атак оккупантов продолжались.

На Времевском направлении агрессор 10 раз штурмовал в районе населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка. Пять боев продолжались.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили один российский штурм.

На Курщине (РФ) украинские защитники на 16:00 еще отбивали 10 атак ВС России. Всего на этом направлении за неполные сутки зафиксировано 16 боеприкосновений.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, морпех 810-й бригады морской пехоты ВМФ РФ Роман Шеслер, который попал в плен Сил обороны Украины в Курской области, признался, что подписал контракт с МО страны-агрессора исключительно ради выгоды. Он сказал, что пошел на войну против украинцев, чтобы заработать на собственное жилье.

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