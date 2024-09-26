Город превращен в руину: в сети показали, как сейчас выглядит изуродованный врагом Волчанск. Видео

Российская террористическая армия продолжает использовать тактику выжженной земли в войне против Украины. Захватчики стирают населенные пункты с лица земли, чтобы затем попытаться захватить руины.

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Волчанск в Харьковской области россияне массированной атакуют управляемыми авиабомбами, вследствие чего город уже превратился в руины. Об этом в Telegram заявил украинский блогер Денис Казанский.

По его словам, на месте города, в котором до полномасштабного вторжения проживало почти 20 тыс. человек, после вражеских бомбардировок образовался "лунный пейзаж". Казанский отметил, что вследствие российских обстрелов Волчанск ничем не отличается от видов японской Хиросимы после ядерного удара.

"По факту, можно считать, что Россия уже несколько раз применила ядерное оружие и превратила в пустыню несколько украинских городов. И все эти города объединяет то, что в недавнем прошлом они имели в основном русскоязычное население и значительный процент пророссийских жителей", – говорится в сообщении.

В свою очередь российские террористы в сети хвастаются, что наносят удары по Волчанску полуторатонными и трехтонными авиабомбами. При этом россияне не скрывают, что целями бомбардировок является гражданская инфраструктура.

Напомним, 24 сентября стало известно об освобождении захваченного ранее россиянами агрегатного завода в Волчанске. Оккупанты из этого крупного укрепрайона на севере Харьковщины были выбиты в результате сотрудничества воинов Главного управления разведки Министерства обороны Украины и добровольцев из Российского добровольческого корпуса.

Как сообщал OBOZ.UA, российский оккупант пожаловался знакомому, что на штурм отправляют всех выживших: больных и отказников. Он очень просил товарища послать жалобу в военную прокуратуру РФ, чтобы его спасли.

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