'Город ровняют': украинские воины показали Волчанск, который Россия за год штурмов превратила в 'мясорубку'

Ровно год назад, 10 мая 2024 года, российские войска начали наступление на Волчанск, что на Харьковщине. Наступательным действиям захватчиков предшествовал мощный обстрел города артиллерией, бомбами и ракетами.

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За время боев за Волчанск Россия превратила населенный пункт в руины и устелила окрестности города трупами оккупантов, которых беспрестанно посылала в волчанскую "мясорубку". Как выглядит Волчанск после года ожесточенных боев и как в течение этого времени разворачивалась оборонительная операция, рассказали и показали воины 34 отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы", который все это время сдерживает врага на Волчанском направлении.

Защитники Волчанска вспоминают: в ночь на 10 мая прошлого года россияне начали массированный обстрел города. До самого утра они били по населенному пункту из артиллерии, запускали по нему ракеты и авиабомбы. А на рассвете начали штурм.

Среди подразделений, которые первыми встретили врага на севере Харьковщины, были и воины-"волкодавы". Первый бой с россиянами завязался вблизи села Тихое на восточной окраине Волчанска, где находились воины.

"Мы остановили противника и даже проводили наступательные действия. Затем было принято решение перебросить нас в сам город Волчанск. И с того момента мы уже как стали в Волчанске, так и стоим более 10 месяцев. За это время мы не потеряли позиций, батальон держит свой район обороны", – рассказал командир батальона под псевдонимом "Фартовый".

Воины батальона вместе с побратимами из других подразделений выбивали россиян с Агрегатного завода в Волчанске. После того, как там была проведена зачистка, завод также вошел в полосу ответственности "Волкодавов".

За прошедший год россияне практически стерли город с лица земли, рассказывают воины. Поэтому и без того сложная оборона в условиях городских боев превратилась в сверхсложную задачу, когда защитникам приходится "вгрызаться" в каждый клочок этой руины.

"От домов остался кирпич, обломки бетона. Под ним – норы. Это война в норах. Мы в норах, оккупанты в норах. Видим движение противника, пехота выходит и расстреливает их. Вот и вся тактика. Все просто и сложно одновременно", – рассказал "Фартовый".

В Волчанске уже давно забыли, что такое массированные механизированные штурмы. Сейчас, спустя год после начала боев за город, техника туда не заезжает, а работа артиллерии значительно ограничена. Поэтому на первый план в Волчанске вышла пехота.

"Где нет пехотинца – там нет фронта. Здесь работает пехота, все остальные подразделения работают на нее. Ты можешь быть супер классным дронщиком, но если перед тобой нет пехотинцев, которые будут держать противника, то какой с того толк, что ты классно летаешь или стреляешь из "Джавелина". Акцент на пехоте, больше всего внимания пехоте, потому что пехота несет наибольшее бремя войны", – убежден комбат.

По словам "Фартового", сейчас россияне ежедневно проводят штурмовые действия. Однако попытки захватчиков прорвать украинскую оборону до сих пор терпели неудачу. И за безрезультатные атаки врагу приходится платить большой кровью. К примеру, за четыре месяца этого года "Волкодавы" ликвидировали или ранили более полутысячи захватчиков.

"Я думаю, это у них такая сознательная тактика. Сидит, например, на нашей позиции, три бойца. Они делают накаты. Первый – подохли, второй – подохли... И так продолжают и в расчете на то, что какой-то кацап таки дойдет и запрыгнет. Все равно же идет какая-то стрельба, переброска гранатами, сами бойцы истощаются. А иногда российские командиры своих начальников обманывают, что кто-то зашел, и просят людей на закрепление из расчета, что еще кого-то дадут, чтобы попытаться "дожать", – отметил "Фартовый".

Комбат подчеркнул: героические защитники Волчанска своей стойкостью выигрывают время для поратимов и защищают другие украинские города и села.

"Пока мы их здесь держим – мы защищаем следующие населенные пункты. Мы "оттягиваем" на себя силы оккупантов, которые пытаются нас выбить. Этим они где-то ослабляют фронт, и другие подразделения – штурмовые, десантные, где-то продвигаются на других направлениях. А мы здесь стоим. Такая у нас работа", – подчеркнул "Фартовый".

Воины батальона утверждают, что Волчанск для россиян стал "мясорубкой", в которую безразличное к своему личному составу командование оккупационной российской армии изо дня в день забрасывает все новое и новое "мясо". И пока российские пропагандисты рассказывают басни об "освобождении" и "защите русскоязычных" – реальные действия России убедительно выявляют реальную цель РФ: захват чужой территории. То, с каким остервенением они разрушают некогда красивый город с развитой промышленностью, подтверждает: на людей, которых пришли "освобождать", россиянам плевать – тогда как украинские воины четко знают, за что и за кого они воюют.

"Мы будем грызть эту дикую свору столько, сколько потребуется, отомстим за каждый уничтоженный дом и разрушенную жизнь", – пообещали бойцы батальона "Волкодавы".

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, как освобождение большого лесного массива в Харьковской области повлияет на дальнейший ход боевых действий. Речь идет об освобожденных совместными усилиями 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Хартия", 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко и других подразделений Сил обороны Украины несколько квадратных километров лесного массива к северу от Липцев.

По словам воинов, освобожденная местность имеет тактическое значение.

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