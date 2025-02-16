Город в Донецкой области попал под обстрел войск РФ: есть погибшие

Российские войска утром 16 февраля покрыли огнем город Белицкое Донецкой области. В результате вражеского обстрела погибли два человека.

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Также повреждены многоэтажки, административное здание, магазин и ЛЭП. О последствиях российского террора рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Два человека погибли в результате обстрела Белицкого. Город попал под обстрел сегодня утром. Повреждены 6 многоэтажек, админздание, магазин и линия электропередачи. Россияне целенаправленно бьют по гражданским, стремясь убить как можно больше наших людей", – говорится в сообщении.

Филашкин призвал жителей Донбасса эвакуироваться из прифронтовых населенных пунктов, чтобы сохранить жизнь себе и своим близким.

Напомним, в ночь на 16 февраля над Украиной силы ПВО сбили 95 дронов РФ. Еще 46 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны и не причинили вреда. В общей сложности на нашу страну летели 143 российских дрона, зафиксированы разрушения в четырех областях.

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