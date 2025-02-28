Горячее всего на нескольких направлениях: в Генштабе доложили о ситуации на фронте

Украинские военные продолжают сдерживать наступательные действия российских оккупантов, устойчиво держат оборону и наносят врагу потери. Армия РФ продолжает вести обстрелы городов и сел, применяя ракеты, авиацию и артиллерию.

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Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, по состоянию на 16:00 пятницы, 28 февраля, количество боевых столкновений возросло до 60. В результате артиллерийских и минометных ударов пострадали населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении враг пытался штурмовать позиции ВСУ возле Волчанска, но получил отпор.

Лиманское направление также подверглось атакам – оккупанты совершили одну попытку прорыва вблизи Ивановки.

На Северском направлении российские войска дважды атаковали в районах Белогоровки и Верхнекаменского, одно столкновение продолжается.

В Краматорском секторе украинские бойцы отбивают атаки у Орехово-Василевки.

На Торецком направлении произошло 12 боев в районах Торецка, Леонидовки, Дачного и Крымского, четыре из них продолжаются.

Покровское направление остается одним из самых горячих – 15 атак, большинство из которых были отбиты. Враг пытался потеснить наших защитников с занимаемых позиций недалеко от Елизаветовки, Проминя, Лысовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлино, Надиевки и Андреевки. Силы обороны отразили 12 атак противника, три боестолкновения – еще продолжаются. Авиация противника нанесла удары КАБами по Зверево и Леонтовичам.

На Новопавловском направлении враг атаковал шесть раз вблизи Константинополя.

Украинские военные также отбили две атаки на Гуляйпольском направлении возле Привольного и Ровного, продолжается еще один бой. Также враг нанес авиаудары управляемыми бомбами по Сичневому и Зализничному, неуправляемыми ракетами захватчик бил по Гуляйполю.

На Ореховском направлении продолжаются три боестолкновения, оккупанты используют штурмовую авиацию для продвижения возле Пятихаток и Каменского.

На Курском направлении россияне совершили четыре атаки, которые отразили украинские воины, но еще три боевых столкновения продолжаются. Противник нанес 10 авиаударов, обстреливая позиции ВСУ. Было сброшено 14 КАБов, совершено 333 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском и Приднепровском направлениях оккупационные войска активных наступательных действий не совершали. По остальным направлениям – особых изменений в обстановке не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1060 российских оккупантов. Также обезвредили 387 единиц военной техники и вооружения войск РФ.

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