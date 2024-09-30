Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 153 боевых столкновения, большинство из которых на Покровском и Кураховском направлениях. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, поразили две артсистемы и станцию РЭБ.

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По уточненной информации, россияне в воскресенье совершили удар ракетой и 88 авиаударов, сбросив 146 КАБов, произвели более 4400 обстрелов, из которых 141 – из реактивных систем залпового огня. О ситуации на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 30 сентября.

Отмечается, что накануне агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Кучеровка, Студенок, Шалыгино, Ободы, Эсмань, Ревякино, Глухов, Локня, Банычи, Бобыловка Сумской области; Волчанск, Муравское, Золочев, Зеленая Роща, Богуславка, Чернещина, Изюмское Харьковской области; Новоегоровка Луганской области; Федоровка, Северск, Закотное, Часов Яр, Васюковка, Екатериновка, Торецк, Дружба, Константиновка, Мирноград, Доброполье, Ровнополь, Золотая Нива, Шевченко, Курахово, Урожайное, Новоукраинка, Богоявленка Донецкой области; Запорожье, Белогорье, Новодаровка, Малая Токмачка Запорожской области и Ольговка Херсонской области.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Волчанска. На Купянском шло 13 боев: ВСУ отражали штурмовые действия врага неподалеку Вишнево, Кучеровки, Кругляковки, Новоосиново и Лозовой.

На Лиманском направлении произошло 12 боевых столкновений, оккупанты атаковали возле Макеевки, Заречного, Белогоровки, Невского, а также в районе Серебрянского леса. На Северском шел один бой у Верхнекаменского. На Краматорском – восемь боестолкновений, защитники отражали штурмовые действия российских войск вблизи Белой Горы и Часова Яра.

На Торецком направлении велось 11 боев, в частности, у Щербиновки, Торецка и Нелиповки. На самом горячем Покровском направлении ВСУ отражали 28 вражеских штурмовых действий в районах н. п. Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лисовка, Селидово, Зеленое Поле, Крутой Яр и Журавка. Наибольшая концентрация атак была около города Селидово.

На Кураховском направлении наши воины остановили 25 российских атак возле Цукурино, Александрополя, Георгиевки, Богоявленки, Екатериновки и Константиновки.

На Времивском направлении российские захватчики совершили 17 наступательных действий возле Угледара, Богоявленки, Екатериновки и Елизаветовки. На Ореховском произошло три боестолкновения: защитники отразили штурмы оккупантов возле Новоданиловки. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений, на Волынском и Полесском признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями ВС РФ активно применяют КАБы и ударные БПЛА, осуществляют минометные и артиллерийские обстрелы украинских населенных пунктов. Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области РФ, где идет операция наших войск. По имеющейся информации, за сутки россияне нанесли 21 авиаудар, использовав 30 таких бомб.

В то же время Силы обороны продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Как сообщал OBOZ.UA, очень угрожающая ситуация сложилась вокруг города Угледар на Донетчине. Оккупационным силам РФ удалось подобраться в город с западного и восточного флангов, сформировав полуокружение.

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