'Сложилась очень тяжелая ситуация': эксперт объяснил, что происходит в Угледаре. Карта

Вокруг города Угледар Донецкой области сложилась очень угрожающая ситуация. Врагу удалось подобраться к городу с западного и восточного флангов, сформировав полуокружение.

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И причины того, что такая ситуация стала возможной, заключаются не столько в качестве фортификаций вблизи города, сколько в недостатке обороняющего Угледар личного состава. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, сейчас угроза захвата россиянами Угледара велика, как никогда.

"Там сложилась очень тяжелая ситуация. Два года Силы обороны удерживали позиции, но сейчас противнику удалось продвинуться и зайти с тыла во фланг с востока, а также с запада. Сформировано полуокружение, или, как это называют в народе, "котел". Противник подошел до окраин города. Сегодня там самая плохая ситуация по сравнению с предыдущими атаками на этот город", – отметил Романенко.

В то же время, он отметил, что причины ухудшения ситуации вокруг города нельзя сводить к недостаточно надежным фортификационным укреплениям на направлении. Ключевая проблема – в нехватке людей.

"Вопрос не только в фортификациях. В первую очередь, вопрос – в личном составе. Закон о мобилизации не решает быстро вопрос об укомплектовании бригад, которые уже ведут боевые действия, и создании резервных бригад. Поэтому даже при наличии соответствующих инженерных сооружений необходим подготовленный личный состав, которого у нас не хватает", – подчеркнул экс-замначальника Генштаба.

Напомним, 24 сентября в России заявили, что их армия начала штурм Угледара. При штурмах оккупанты используют множество КАБов и авиации, что позволяет им продвигаться.

Западные СМИ, в частности Forbes, принялись утверждать, что под угрозой оцепления в городе "оказалась украинская бригада численностью около двух тысяч человек".

Уже на следующий день, 25 сентября, в Сухопутных войсках заявили, что Угледар сейчас не находится в окружении, но есть продвижение оккупантов.

Между тем , в ISW заявили, что россияне могут захватить город. Однако отметили, что даже в случае захвата Угледара российскими войсками это вряд ли обеспечит существенное оперативное преимущество для дальнейших атак в западной части Донецкой области. Хотя, по замыслу российского командования, наступательные действия под Угледаром и Покровском взаимно усиливают друг друга и преследуют цель растянуть украинские силы на более широком фронте в Донецкой области.