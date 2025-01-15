Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе рассказали, где штурмует враг и сколько атак отбито. Карта

Украинские Силы обороны не прекращают наносить армии РФ ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал противника в тылу. За прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений, самым горячим остается Покровское направление.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08.00 15 января 2025 года. По обновленным данным, за прошедшие сутки враг нанес 50 авиаударов по позициям украинских войск и населенным пунктам, применив 89 управляемых авиабомб.

Кроме того, совершил 5441 обстрел, из которых 143 – из реактивных систем залпового огня, и использовал 3086 дронов-камикадзе.

В Харьковском направлении враг дважды штурмовал украинские позиции в районе Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Наши защитники успешно отражали штурмы в районах Новой Кругляковки и Табаевки.

На Лиманском направлении противник совершил 17 атак, пытаясь прорвать оборону вблизи Копанки, Грековки, Новоегоровки, Райгородка, Макеевки, Заречного, Тернов и Григорьевки.

На Северском направлении враг 14 раз атаковал украинские позиции вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении произошло 14 боеприкосновений в районах Часового Яра, Ступочек, Предтечиного и Александро-Шультиного.

На Торецком направлении зафиксировано восемь атак противника вблизи Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши военные успешно отразили 70 штурмовых и наступательных действий оккупантов в районах Янтарного, Новоторецкого, Променя, Зеленого, Нового Труда, Чунишиного, Звирового, Успеновки, Новоандреевки, Надеевки, Петропавловки и Шевченко.

На Новопавловском направлении противник совершил восемь атак в районах Константинополя, Великой Новоселки и Нескучного.

На Приднепровском направлении агрессор пытается выбить наши подразделения со своих позиций, но все три попытки штурма за прошедшие сутки были безрезультатными.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины отразили 24 атаки российских военных. Противник нанес девять авиаударов по собственной территории, используя 13 управляемых авиабомб.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений за прошедшие сутки не зафиксировано. Однако враг продолжает систематические обстрелы позиций украинских войск и гражданской инфраструктуры, а также наносит удары с помощью дронов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба, наши защитники накануне 14 января уменьшили численность российской армии на 1580 оккупантов. Также уничтожены 400 единиц военной техники и вооружений. Общие потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения составили 812 670 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!