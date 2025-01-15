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Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе рассказали, где штурмует враг и сколько атак отбито. Карта

Катя Поплюйко
War
3 минуты
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Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе рассказали, где штурмует враг и сколько атак отбито. Карта

Украинские Силы обороны не прекращают наносить армии РФ ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал противника в тылу. За прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений, самым горячим остается Покровское направление.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08.00 15 января 2025 года. По обновленным данным, за прошедшие сутки враг нанес 50 авиаударов по позициям украинских войск и населенным пунктам, применив 89 управляемых авиабомб.

Кроме того, совершил 5441 обстрел, из которых 143 – из реактивных систем залпового огня, и использовал 3086 дронов-камикадзе.

В Харьковском направлении враг дважды штурмовал украинские позиции в районе Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Наши защитники успешно отражали штурмы в районах Новой Кругляковки и Табаевки.

Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе рассказали, где штурмует враг и сколько атак отбито. Карта

На Лиманском направлении противник совершил 17 атак, пытаясь прорвать оборону вблизи Копанки, Грековки, Новоегоровки, Райгородка, Макеевки, Заречного, Тернов и Григорьевки.

На Северском направлении враг 14 раз атаковал украинские позиции вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе рассказали, где штурмует враг и сколько атак отбито. Карта

На Краматорском направлении произошло 14 боеприкосновений в районах Часового Яра, Ступочек, Предтечиного и Александро-Шультиного.

На Торецком направлении зафиксировано восемь атак противника вблизи Торецка и Щербиновки.

Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе рассказали, где штурмует враг и сколько атак отбито. Карта

На Покровском направлении наши военные успешно отразили 70 штурмовых и наступательных действий оккупантов в районах Янтарного, Новоторецкого, Променя, Зеленого, Нового Труда, Чунишиного, Звирового, Успеновки, Новоандреевки, Надеевки, Петропавловки и Шевченко.

На Новопавловском направлении противник совершил восемь атак в районах Константинополя, Великой Новоселки и Нескучного.

На Приднепровском направлении агрессор пытается выбить наши подразделения со своих позиций, но все три попытки штурма за прошедшие сутки были безрезультатными.

Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе рассказали, где штурмует враг и сколько атак отбито. Карта

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины отразили 24 атаки российских военных. Противник нанес девять авиаударов по собственной территории, используя 13 управляемых авиабомб.

Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе рассказали, где штурмует враг и сколько атак отбито. Карта

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений за прошедшие сутки не зафиксировано. Однако враг продолжает систематические обстрелы позиций украинских войск и гражданской инфраструктуры, а также наносит удары с помощью дронов.

Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе рассказали, где штурмует враг и сколько атак отбито. Карта

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе рассказали, где штурмует враг и сколько атак отбито. Карта

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба, наши защитники накануне 14 января уменьшили численность российской армии на 1580 оккупантов. Также уничтожены 400 единиц военной техники и вооружений. Общие потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения составили 812 670 человек.

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