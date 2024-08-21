Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ходе боев и озвучили потери врага. Карта

За прошедшие сутки, 20 августа, Вооруженные Силы Украины успешно отбили 166 вражеских атак. Наибольшая активность оккупантов наблюдалась на Покровском направлении, где произошло более трети столкновений.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро среды, 21 августа. Российские войска совершили 8 ракетных ударов с применением 13 ракет и 83 авиационных удара, во время которых сбросили 104 управляемых авиабомба (КАБ). Враг также провел 4390 артиллерийских обстрелов, из них 152 из реактивных систем залпового огня, и использовал 1558 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационных ударов, в частности в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Редкодуб, Новое, Серебрянка, Верхнекаменское, Григорьевка, Часов Яр, Дружба, Торецк, Нелиповка, Гродовка, Александрополь, Мирноград, Михайловка, Угледар, Водяное, Новодаровка , Новояковловка, Новопавловка, Николаевка.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли 15 ударов по местам сосредоточения российских оккупантов, уничтожив 1210 захватчиков, 4 танка, 21 боевую бронированную машину, 60 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 38 БПЛА, 4 крылатые ракеты и 4 крылатые ракеты.

На Харьковском направлении враг предпринял 11 наступательных и штурмовых попыток в районах Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано 15 боевых столкновений, где Силы обороны успешно отражали атаки врага в районах Петропавловки, Берестового, Стельмаховки, Синьковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 18 атак противника в районах Макеевки, Новосадового, Грековки и Дибровы.

На Северском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак вблизи Выимки и Переездного.

На Краматорском направлении украинские воины успешно отразили восемь попыток продвижения противника в районах Временного Яра, Клещиевки и Ивановского, удерживая ситуацию под контролем.

На Торецком направлении, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, враг 24 раза пытался продвинуться вперед в районах Нью-Йорка, Нелиповки, Торецкого и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отразили 66 атак противника, пытавшегося продвинуться в направлении Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Нудного и Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, десять раз пытавшегося прорвать оборонительные рубежи в районах Константиновки, Красногоровки и Карловки.

На Времивском направлении противник предпринял две попытки захватить наши позиции недалеко от Водяного в Донецкой области.

В Ореховском направлении враг дважды безуспешно пытался продвинуться в направлении Новоданиловки и вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении активизировались вражеские силы, и нашим защитникам пришлось отбивать пять атак на украинские позиции.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений, признаки формирования новых наступательных группировок врага не зафиксированы.

На границе с Черниговской областью противник продолжает удерживать военное присутствие и проводит разведывательную деятельность.

Силы обороны Украины также продолжают активные операции на Курском направлении.

Напомним, по данным американского Института изучения войны (ISW), украинские силы продолжают продвижение в Курской области РФ. Они берут под контроль новейшие местности и уничтожат русские понтонные переправы еще до того, как российские их наведут.