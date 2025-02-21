Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте и ударах по врагу. Карта

Покровское направление остается самым горячим, накануне там украинские воины отражали более 30 вражеских атак. В целом же на линии фронта за сутки зафиксировано 121 боевое столкновение.

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В то же время, пилоты, ракетчики и артиллеристы Сил обороны поразили вражеский пункт управления, две станции РЭБ, десяток артсистем и ряд районов сосредоточения врага. О ситуации рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Вчера произошло 121 боеприкосновение. Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах три ракетных и 93 авиационных ударов, применил 17 ракет и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, произвел более 5500 обстрелов, из них 12 0 дронов -камикадзе ", – отмечено в возведении.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Гремяч и Клинова-Новоселовка.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две станции РЭБ и десять артиллерийских систем российских захватчиков", – добавили в Генштабе

На Харьковском направлении за прошедшие сутки наши войска успешно отбили три атаки противника в направлении Волчанска и Западного.

Вчера на Купянском направлении произошло семь боевых столкновений вблизи Загрызового и Петропавловки.

На Лиманском направлении наши войска остановили пять атак противника. Основные усилия оккупанты сосредотачивали в районах населенных пунктов Ямполевка и Колодези.

На Северском направлении близ Белогоровки наши защитники успешно отбили две вражеские атаки.

Четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Васюковки и Часова Яра остановили украинские воины на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг 10 раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка.

34 атаки отбили наши защитники за прошедшие сутки на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от населенных пунктов Проминь, Покровск, Песчаное, Лысовка, Водяное Второе, Сергеевка, Надиевка, Богдановка, Серебряное, Андреевка, Улаклы.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районах Константинополя, Раздольного, Новоочередного и Привольного оккупанты 12 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи. Получили отпор.

На Гуляйпольском направлении противник трижды пытался продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили пять штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки и Степового.

На Приднепровском направлении враг активных действий за прошедшие сутки не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел 29 штурмов позиций украинских подразделений, нанес 19 авиаударов, сбросил 25 КАБ и совершил 479 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, в том числе девять – из реактивных систем.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Напомним, по данным Генштаба, накануне потери российских захватчиков составили 1280 человек убитыми и ранеными. Кроме того, украинские воины обезвредили 12 танков, 18 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, 4 реактивные системы залпового огня, 2 средства ПВО, 135 БПЛА оперативно-тактического уровня, 143 единицы автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

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