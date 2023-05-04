'Горячие новости из Ненацка': ВСУ показали мощные удары по врагу. Видео

Защитники Украины показали новую порцию ударов по врагу. "Горячее" видео военные сопроводили шуткой о "Ненацке".

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Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram Сухопутных войск Украины. На них можно увидеть, как украинская артиллерия отправляет пламенные "приветы" оккупантам, оставляя следы в небе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"С Ненацкой горячие новости", – пошутили военные.

Напомним: шутки о Ненацке появились в сети после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ начнется "зненацька". Россиян смутило указанное слово, они начали искать, где расположен Ненацк. Украинцы, со своей стороны, объяснили, что это в направлении "Не за Баром", вдоль сел "Бозна" и "Куда", и отметили, что мол очень важно не перепутать. Пользователи сети создали огромное количество "фотожаб" на этот счет.

Со своей стороны артиллеристы 95-й десантно-штурмовой бригады разбили в дребезги грузовик "Урал", боевую машину десанта и внедорожник с БК оккупантов. Техника подвозила провизию оккупантам, но наши бойцы оставили врага и без еды, и без грузовика.

Также украинские артиллеристы точным ударом попали в боевую машину десанта, а следующим выстрелом уничтожили внедорожник, который вез боеприпасы оккупантам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники Украины "демилитаризовали" танк оккупантов с захватчиками на одном из направлений, которое наши бойцы прямым попаданием заставили взрывно "демилитаризироваться";

– артиллеристы отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как уничтожают оккупантов в районе Кременной Луганской области. Защитники продемонстрировали отработку по вражеским целям из гаубиц Д-30.

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