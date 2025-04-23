'Горят, как костер на Ивана Купала': украинские воины показали, как уничтожают российские фортификации на Торецком направлении. Видео

Украинские защитники не прекращают минусовать военную технику и живую силу оккупантов по всей линии фронта. В этот раз наши бойцы провели результативную работу по прорежению рядов путинской армии и их укрытий на Торецком направлении.

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Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале бригады "Хищник". На кадрах можно наблюдать, как с помощью сбросов с дронов ВСУ уничтожают незваных гостей на украинской земле.

"Русские фортификации? Горят, как костер на Ивана Купала. На Торецком направлении FPV-дроны "хищников" выкуривают оккупантов из нор, блиндажей и всяческих "аналоговнет" укрытий", – говорится в сообщении.

Военнослужащие РФ тщетно пытаются скрыться в окопах и заброшенных зданиях, острое зрение наших операторов дронов помогает фиксировать перемещение врага и наносить по нему прицельные удары.

Таким образом, Силы обороны успешно выполняют боевые задачи, уничтожая технику и личный состав российских оккупантов.

Напомним, на Торецком направлении российские оккупационные войска предприняли попытку прорыва, используя около десяти мотоциклов с десантом. Однако наши бойцы не дали врагу ни малейшего шанса и ликвидировали захватчиков. Силы обороны встретили атаку плотным огнем, привлекая артиллерию и FPV-дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ пошли в массированный штурм на Запорожском направлении на фронте, но потерпели неудачу. Наступление врага остановили воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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