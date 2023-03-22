Госпожа посол США отреагировала на новые удары РФ по Украине: ясно показали, насколько Путин ''заинтересован'' в мире

В США отреагировали на атаки РФ на Украину в ночь на 22 марта. Террористические действия РФ ясно показывают, насколько в Кремле "заинтересованы" в мире либо прекращении войны.

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То, что Россия воюет против гражданских, лучше любых заявлений Москвы демонстрирует суть государства-агрессора. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк.

"После всех вчерашних разговоров в Москве снова российские ракеты и снова атаки беспилотников на мирных жителей ночью абсолютно ясно показывают, насколько президент Путин заинтересован в справедливом мире или прекращении войны, которую он начал", – отметила госпожа посол.

Напомним, в ночь на 22 марта Россия устроила ночную атаку дронами на Украину. В ряде областей сработали силы ПВО. Им удалось уничтожить 16 из 21 запущенного россиянами иранского дрона-камикадзе. Однако 5 беспилотников достигли целей.

В частности, попадания зафиксированы в городе Ржищев Киевской области. Там "шахеды" разрушили 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея, в котором после прилета вспыхнул пожар.

По состоянию на 11:00 22 марта в полиции Киевщины заявили о по меньшей мере 4 погибших и 7 раненых, среди них 11-летний ребенок.

Судьба еще нескольких человек пока неизвестна. Они могут находиться под завалами.

Всего за сутки РФ атаковала 121 населенный пункт в 11 регионах нашего государства. На 9 часов утра было известно о по меньшей мере 14 людях, которых убила РФ за последние 24 часа. Также повреждены 42 объекта инфраструктуры.