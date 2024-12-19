'Готов хоть сегодня, и не только по Киеву': Путин уточнил свою угрозу относительно 'дуэли' с 'Орешником'. Видео

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил свое предложение устроить так называемую высокотехнологичную дуэль в виде ударов ракетами "Орешник" по Киеву. Правда, он утверждает, что это была бы дуэль не с Украиной, а со странами Запада.

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Именно так ответил главарь Кремля на "вопрос" пропагандиста Павла Зарубина. При этом Путин заявил, что такую "дуэль" Россия согласна провести в любое время.

"Мы готовы прямо сейчас к этой дуэли. Прямо сегодня", – сказал он.

Диктатор добавил, что Россия может ударить не обязательно по Киеву, а по другому городу нашей страны, потому что, по его словам, западные страны уже "организовали хорошую защиту" Украины с помощью систем ПВО и ПРО.

"Ну пусть они включат все, что имеют, включая систему противоракетной обороны. И те антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше, их и там и там по 24 штуки", – сказал Путин.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор во время "прямой линии" с россиянами предложил провести так называемую высокотехнологичную дуэль в виде обстрела столицы Украины. В частности, Путин заявил, что якобы нет никаких шансов сбить российские ракеты, и он может это доказать.

Президент Украины Владимир Зеленский такое "предложение" российского диктатора уместно назвал проявлением неадекватности. Поскольку он был на саммите в Брюсселе, украинский лидер подчеркнул, что теперь западные партнеры должны серьезно задуматься над адекватностью Путина.

"Вы видите, с кем мы имеем дело? Сегодня "товарищ" из Кремля сказал, что Россия предлагает технологическую дуэль. Говорит: "Мы ударим куда-то по Киеву "Орешником", а они пусть поставят противовоздушную оборону, и посмотрим, что будет". И вы думаете, что это адекватный человек? Просто отморозки", – сказал Зеленский.

Ранее, когда Путин сделал очередное заявление о ракетном комплексе средней дальности "Орешник", он снова опозорился. В частности, диктатор пригрозил миру "скорым началом" серийного производства этого комплекса.

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