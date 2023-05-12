"Готовятся к новой Нормандии, но получат новый Херсон": партизаны показали, как выглядят оборонные линии врага в Крыму

Партизаны из движения "Атеш" проникли на ключевые фортификационные сооружения Крыма. Они показали, как выглядит оборонная линия, которую враг сооружает на пляже под Евпаторией.

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Российские захватчики вырыли окопы, сделали насыпи из песка и "стены" из мешков для огневых точек, а также поставили возле воды бетонные треугольники, известные как "зубы дракона". Соответствующие фото 12 мая обнародовал Telegram-канал "Атеш".

Агенты движения сделали эти кадры в селе Молочное недалеко от озера Соленое.

Они отметили, что представители "Атеша" присутствуют на возведении фортификационных линий ВС РФ на многих участках, в том числе в Красноперекопске, Джанкое, Межводном и других.

"Недавно мы проникли в село Молочное возле Евпатории. Мы оценили степень готовности оккупантов к отражению возможного десанта с моря. Мы отметили, как организована оборона, где расположены огневые точки и где брешь в их обороне", – сообщили патриоты.

"Р*шисты готовятся к новой Нормандии, но получат новый Херсон. Крым готовиться к украинскому курортному сезону", – подытожили в посте.

Напомним, что "Атеш" – это военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории РФ. Его в сентябре 2022 года в связи с полномасштабным российским вторжением создали украинцы и крымские татары. Туда также входят неравнодушные граждане России.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно в сети была опубликована интерактивная карта оккупированного Россией Крымского полуострова с сотнями военных объектов. Карта была составлена по спутниковым снимкам Planet Labs за 2023 год.

– Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов заявлял, что многие руководители администраций Крыма и члены оккупационного командования уже позаботились о том, чтобы вывезти свои семьи в Россию.

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