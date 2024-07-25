'Готовятся к разным сценариям': в ГУР заявили, что следят за фортификациями врага у Мариуполя

Украинские разведчики отслеживают, как российские оккупационные войска готовятся к любым действиям Сил обороны Украины. В частности, захватчики работают над строительством фортификационных сооружений вблизи временно оккупированного Мариуполя.

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Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он отметил, что речь идет, в том числе и о сценарии отражения наступления украинских сил.

"Они везде работают системно над фортификациями и готовятся к разным сценариям действий Сил безопасности и обороны, это понятно, и мы это отслеживаем", – сказал Юсов.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что ключевая цель оккупантов на фронте в Украине – захват всей Луганской и Донецкой областей. В то же время для наступлений на новых направлениях у армии страны-агрессора нет ресурсов.

Активность врага на Сумщине и Харьковщине – это попытка оттянуть Силы обороны с более важных участков на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Масштабный киберудар ГУР привел к тому, что "посыпались" онлайн-сервисы крупнейших российских банков, соцсеть VK, сайты объявлений и мессенджеры. Кремлевские пропагандисты жалуются на интернет-апокалипсис и признают, что до сих пор не сталкивались с такими мощными кибератаками.

– ГУР идентифицировало 30 человек командного состава 112-й ракетной бригады (в/ч 03333) 1-й танковой армии московского военного округа ВС РФ. Эти преступники напрямую причастны к ракетным обстрелам гражданской инфраструктуры Сумской и Харьковской областей с применением оперативно-тактических комплексов "Искандер".

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