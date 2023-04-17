'Готовы применить оружие': в ОК 'Юг' оценили угрозу ракетных ударов РФ по Украине

Корабельная группировка государства-террориста России продолжает маневрировать в Черном море. Ракетный запас РФ находится на критическом уровне, однако полностью исключать угрозу ударов не стоит.

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Погода в Черном море штормовая, при этом россияне продолжают держать ракетоносители на боевом дежурстве. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк.

По ее словам, ранее путинские террористы обстреливали "Калибрами" даже школы и другие социальные объекты. Но теперь ракетный запас врага исчерпался. В то же время в ОК "Юг" предупредили, что оккупанты по-прежнему готовы применить оружие из акватории Черного моря.

"Они готовы применить оружие. Другой вопрос в том, что они действительно пытаются экономить, и это все таки высокоточное оружие, которое они предпочитают применить по конкретным целям, конкретным объектам, чтобы иметь соответствующий результат. Хотя мы знаем случаи, когда они выпускали абсолютно по мирному населенному пункту, по Одесщине – семь "Калибров", которые прилетели в школу, разрушили дом культуры и так далее. Но это тогда они имели такую возможность, а сейчас все же у них запас ракет близок к критическому, поэтому, скорее всего, будут экономить, но не исключено, что будут и применять", – объяснила Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" подчеркнула, что в ответ на производство Россией новых ракет Украине нужно усиливать противовоздушную и противоракетную оборону. Кроме того, Гуменюк подчеркнула, что в отношении РФ нужно ужесточать санкции, чтобы лишить врага возможностей пополнять запасы ракет.

"Нам нужна защита от этих ракет, если они продолжают их производство. Нам нужна противоракетная и противовоздушная оборона более мощная, чем сейчас. Защита нам нужна будет еще на протяжении определенного времени. Более того, санкции работают, если они возрождают то производство, которое может обходиться без компонентов, которые попали под санкции. Но санкции нужно усиливать, чтобы и этом производство было остановлено", – сказала спикер ОК "Юг".

По информации ВМС Украины, 17 апреля российские оккупанты держат в Черном море 7 кораблей, из которых 3 ракетоносителя. Общий залп ракет "Калибр" может составлять 16 единиц.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50 уже в июне. Нарастив количество этого оружия, оккупанты смогут возобновить массированные обстрелы Украины с воздуха уже осенью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР сообщили, что страна-агрессор Россия уже использовала для ударов по Украине половину запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия. С начала широкомасштабного вторжения РФ уже запустила по территории нашего государства не менее 8000 ракет;

– Украина сегодня нуждается в усилении армии большим количеством систем противовоздушной обороны и авиации с ракетами класса "воздух-воздух". Последние должны быть способны поражать вражеские цели на дистанциях более чем в 100 км.

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