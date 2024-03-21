"Говорил, что должен остановить врага": в боях за Украину погиб защитник из Ривненщины, награжденный медалью "За оборону Бахмута"

На Авдеевском направлении 14 марта погиб военнослужащий Иван Шадурский. Старшему солдату было 36 лет.

Он служил разведчиком-сапером разведотделения разведывательного взвода десантно-штурмового батальона ВСУ. Трагедию подтвердила в Facebook Повчанская сельская территориальная громада Дубенского района Ривненской области.

Герой прошел не один бой, защищал нашу страну на Сумщине, Запорожье, Донбассе. Был награжден медалями "За оборону родного государства" и "За оборону Бахмута".

Шадурский Иван Владимирович родился 6 октября 1988 года в селе Яблоновка Ривненской области.

Учился в Николаевской школе, а потом в Демидовском высшем профессиональном училище, получил специальность тракториста-машиниста. "Профессию выбрал близкую по душе, ведь любил родное село и свою землю, имел талант к технике. Хозяйственный, трудолюбивый, настоящая опора и поддержка для родителей", – рассказали представители ОТГ.

20 мая 2008 года Шадурский был призван в ряды ВСУ, проходил регулярную службу во внутренних войсках в городе Симферополе АР Крым.

С 2015 года стал на защиту Украины в зоне АТО. После того, как Россия развязала полномасштабное вторжение, 25 февраля 2022 ушел добровольцем на фронт.

"Он говорил, что должен останавливать врага там, чтобы беда не постучала в его дом. Говорил, что в плен никогда не сдастся. С ним всегда была граната", – сказано в посте.

В громаде описали Шадурского как смелого и отважного воина, очень хорошего парня, который любил своих друзей и односельчан, помогал не словом, а делом. "Мечтал о семье, с которой не сложилось…" – рассказали в Повчанской ОТГ.

Свою последнюю битву Герой принял 14 марта 2024 года недалеко от населенного пункта Тоненькое Покровского района Донецкой области.

Как ранее писал OBOZ.UA:

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– В боях с российскими оккупантами пал 22-летний воин из Одесской области Роман Маргаза. Его не стало на Донетчине.

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